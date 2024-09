Erste Übergangswohnung in Liezen schützt Frauen und Kinder vor Gewalt

Der Bund und das Land Steiermark setzen gemeinsam mit den steirischen Gemeinden intensiv Maßnahmen, um den Schutz von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern weiter zu verbessern. So stellt das Bundesministerium für Frauen dem Bundesland Steiermark für einen Zeitraum von vier Jahren 1,68 Millionen Euro für zusätzliche Schutzunterkünfte zur Verfügung. Damit werden im Auftrag des Sozialressorts des Landes 13 Übergangswohnungen in allen Regionen der Steiermark errichtet. Sie stehen Frauen und ihren Kindern nach Gewalterfahrungen als sicheres Zuhause zur Verfügung, um einen Neustart in ihrem Leben vornehmen zu können. Dabei werden die Frauen vom Verein Frauenhäuser Steiermark und regionalen Beratungseinrichtungen unterstützt und begleitet.

Sicher Basis für einen Neustart

Die erste Übergangswohnung in Liezen wurde am Mittwoch, 11. September, gemeinsam mit Medienvertreterinnen und Medienvertretern von Soziallandesrätin Doris Kampus, der Bürgermeisterin der Stadtgemeinde Liezen, Andrea Heinrich, der Landtagsabgeordneten Michaela Grubesa und der Nationalratsabgeordneten Corinna Scharzenberger sowie der Geschäftsführerin des Vereines Frauenhäuser Steiermark, Michaela Gosch, und zahlreichen weiteren Besucherinnen und Besuchern besichtigt und offiziell eröffnet. Die erste Bewohnerin soll in Kürze die 60 Quadratmeter große, generalsanierte und möblierte Wohnung beziehen, um nach ihrem Aufenthalt im Frauenhaus eine sichere Basis für einen Neustart in ein Leben ohne Gewalt zu haben. Eingerichtet und liebevoll saniert wurde die Übergangswohnung von den beiden Kreativköpfen und -handwerkern Io Tondolo und Itshe Petz, die damit einmal mehr gezeigt haben, dass auch mit großer Sparsamkeit eine äußerst wohnliche und lebenswerte Umgebung geschaffen werden kann.

Plan für mehr Gewaltschutz: Das sind die Maßnahmen

Die 13 Übergangswohnungen in der gesamten Steiermark sind ein zentraler Teil des sechs Punkte umfassenden Planes für mehr Gewaltschutz, der im vergangenen November nach einer Reihe tragischer Anlassfälle von Soziallandesrätin Doris Kampus präsentiert wurde.

Plan für mehr Gewaltschutz Dieser Plan umfasst des Weiteren folgende Maßnahmen: Unter der Nummer 0800 20 44 22 ist seit April 2024 das steirische Hilfetelefon bei Beziehungsproblemen und Beziehungsgewalt 24 Stunden täglich, vertraulich, kostenlos und anonym erreichbar. Die Beraterinnen und Berater geben Antworten auf alle Fragen zu zwischenmenschlichen Beziehungen. Das Hilfetelefon bietet erste Hilfestellungen, Informationen sowie eine weitere Anbindung zu spezifischen Beratungsgseinrichtungen.

Gewaltambulanzen stellen ein wichtiges Angebot für von Gewalt betroffenen Menschen jeglichen Alters dar. Die Untersuchungen durch speziell dafür ausgebildete Ärztinnen und Ärzten aus dem Fachgebiet der Gerichtsmedizin ermöglichen in vielen Fällen die Erhebung gerichtsverwertbarer, objektiver Befunde und die Sicherung von Spuren, die einen wichtigen Beitrag zur Klärung des Geschehens leisten können. Das Land Steiermark übernimmt die Kosten für eine zweite steirische Gewaltambulanz in der Obersteiermark, die am LKH Leoben eingerichtet werden soll. Die Gewaltambulanz an der Medizinischen Universität Graz wurde Anfang Mai 2023 eröffnet.

Schon bisher wurden in der Steiermark zahlreiche Sensibilisierungskampagnen mit unterschiedlichen Partnern (SPAR Steiermark, Citypark, H&M, Ärztekammer, usw.) durchgeführt. Diese Bemühungen werden mit einer Kino-Kampagne in den 16 Tagen gegen Gewalt im November 2024 fortgesetzt.

Im Bereich der Justiz wird dem Thema Gewaltschutz in der Ausbildung von Rechtspraktikantinnen und -praktikanten und Richterinnen und Richtern noch mehr Stellenwert gegeben. Dies soll die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den direkten Kontakt mit Betroffenen, zum Beispiel im Rahmen von Amtstagen oder Einvernahmen, weiter sensibilisieren. In den steirischen Polizeiinspektionen gibt es speziell geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Präventionsangelegenheiten. Insgesamt sind es in der Steiermark rund 160 Polizistinnen und Polizisten.

Bei vielen Femiziden stellte sich in der Nachbetrachtung heraus, dass es im Vorfeld keinen Kontakt zu Beratungsstellen oder zur Polizei gegeben hat, obwohl es in der Steiermark ein dichtes, regionales Angebot in diesem Bereich gibt. Das Land Steiermark hat eine wissenschaftliche Studie beauftragt, die das private Umfeld als möglichen Präventionsfaktor behandeln und Faktoren aufzeigen soll, die es Frauen erleichtern, Gewaltbeziehungen zu verlassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2024 um 07:05 Uhr aktualisiert