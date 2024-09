Hilfe in der Not: Campingplatz schenkt Hochwasser-Opfern ein Zuhause

Veröffentlicht am 17. September 2024, 06:57 / ©privat/ Libal

Ein katastrophales Bild zeichnet sich in Österreich nach sintflutartigen Niederschlägen. Vor allem Niederösterreich wurde von dem Unwetter schwer getroffen. Derzeit kommt es immer noch zu Evakuierungen, Sicherungsarbeiten und Menschenrettungen sind zur aktuellen Stunde vorrangig. In den nächsten Tagen, wenn sich auch das Wetter entspannt hat, sollen schließlich die Aufräumarbeiten Fahrt aufnehmen. Die Bilanz, die das Unwetter mit sich zog, ist verheerend: Vier Todesopfer, immense Schäden und zahlreiche Niederösterreicher, die vor dem Nichts stehen. Alle Updates zum Unwetter in Österreich findest du hier im Liveticker.

Vorübergehendes Zuhause für Unwetter-Opfer

Doch in dieser schweren Zeit zeigt sich eines wieder klar: die Hilfsbereitschaft und der Zusammenhalt unter den Menschen. So hat Franz Libal vom Donaupark Camping Tulln auf Facebook einen Aufruf gestartet und 16 Familien damit ein kurzzeitiges Dach über dem Kopf geschenkt. „Liebe Leute, wenn jemand dringend eine Ersatzwohnung für ein paar Tage braucht, wir helfen sehr gerne. Kostet natürlich nichts“, schreibt er in dem Posting. Und siehe da: Es verbreitete sich wie ein Lauffeuer, tausende Personen haben es geteilt. Im exklusiven Gespräch mit 5 Minuten erzählt Libal über den Einsatz der Campinggäste und die Reaktionen der Betroffenen.

Hilfe in schwierigen Zeiten

Während rundherum im Tullnerfeld die Gemeinden und Dörfer vorsorglich evakuiert werden, ist die Lage am Campingplatz Donaupark Camping Tulln stabil. „So viele Nachbardörfer werden evakuiert. Gegen das Wasser hat man einfach keine Macht. Wir haben also auch improvisiert, um zu helfen“, sagt Libal. Kurzerhand hat er die freien mobilen Häuser und Wohnwägen zur Verfügung gestellt. Der Shop im Campingpark wurde ebenso für alle Betroffenen geöffnet, Kuchen bestellt und ein Kontakt zu einer örtlichen Apotheke für den medizinischen Bedarf hergestellt. Insgesamt 16 Familien, darunter Einheimische sowie touristische Gäste, haben das Angebot angenommen. „Wenn du hörst, wie alle am Telefon weinen, kannst du selbst die Tränen nicht zurückhalten“, zeigt sich der Niederösterreicher betroffen.

©privat/ Libal | Franz Libal reagierte sofort und half, wo Hilfe gebraucht wurde. ©privat/ Libal | Er stellte den Hochwasser-Opfern seine mobilen Häuser zur Verfügung … ©privat/ Libal | … und zauberte vielen in dieser schweren Zeit ein Lächeln ins Gesicht. ©privat/ Libal | Nach dem Hochwasser stehen zahlreiche Betroffene vor dem Nichts.

„Da weißt du dann, warum du das alles tust“

Doch noch mehr überwältigt ihn die Hilfsbereitschaft seiner Camping-Gäste: „Sie haben alle geholfen, die Betroffenen abgeholt, eingekauft, Care Packs erstellt und ohne Aufforderung freiwillig gespendet. Da weißt du dann, warum du das alles tust. Alle helfen super zusammen.“ Durch die Hilfe konnte vielen der Unwetter-Opfer ein Lächeln auf die Lippen gezaubert werden. „Der schönste Zufall: Eine ältere Dame, aus Sieghartskirchen, war meine ehemalige Nachbarin. Sie hat sich so gefreut, als sie mich gesehen hat. Und auch zu sehen, wie sich die Kinder abgelenkt und etwas entspannt haben, hat mich sehr berührt. Ich bin zu jedem Haus, bei dem Kinder waren, hin und habe ihnen Aufgaben gegeben. So konnten die Kinder kurz vergessen, was rundherum passiert.“

„Wo bringst du die alle unter?“

Zwar nehmen die Niederschläge mit heutigem Dienstag etwas ab, aber die Situation bleibt weiterhin angespannt und gefährlich: Das Grundwasser könnte noch für Probleme sorgen und die Schneeschmelze setzt ein. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage weiter entwickelt. „Alles ist zerstört. Das denkt man sich gar nicht, bis man das alles einmal selbst miterlebt hat“, betont Libal. Er musste aufgrund der Nachfrage auch schon einige Absagen erteilen. Für viele folgt eine schlechte Nachricht der anderen und die Frage, die offenbleibt: „Wo bringst du die alle unter?“ Trotz allem bleibt man positiv und hält zusammen. Libal möchte in den nächsten Tagen für die Hochwasser-Opfer eine Spendensammlung starten; nähere Informationen folgen demnächst.