Countdown gestartet: 661. St. Veiter Wiesenmarkt steht vor der Tür

Am vergangenen Samstag wurde der Countdown des St. Veiter Wienmarkts gestartet.

St.Veit an der Glan

Am vergangenen Samstag wurde der Countdown des St. Veiter Wienmarkts gestartet.

Veröffentlicht am 17. September 2024, 07:23 / ©Stadt St. Veit

Am vergangenen Samstag wurde am St. Veiter Hauptplatz die Marktfreyung zum 661. St. Veiter Wiesenmarkt aufgestellt, womit der offizielle Countdown für Kärntens ältestes Volksfest begann. Der alte Brauch sieht vor, dass die Marktfreyung 14 Tage vor dem Wiesenmarkt gut sichtbar vor dem Rathaus platziert wird. Sie steht symbolisch für den freien Handel auf dem Markt und erinnert die Kaufleute an ehrliches Handeln. Die feierliche Aufstellung wurde von traditioneller Volksmusik und Volkstanz begleitet.

Brauchtumsumzug zur Eröffnung des Wiesenmarkts

Am Samstag, dem 28. September, um 10 Uhr startet der Eröffnungsumzug des St. Veiter Wiesenmarkts. Dafür werden 67 Gruppen mit 1.750 Umzugsteilnehmern erwartet. Der Brauchtumsumzug wird somit auch heuer wieder tausende Besucher bereits am Vormittag des Eröffnungstages nach St. Veit locken.

Traditioneller Bieranstich

Der Umzug startet am Bahnhofsvorplatz und zieht über die Bahnhofstraße zum Schillerplatz, bevor er am Hauptplatz endet. Die feierliche Eröffnung und der traditionelle Bieranstich finden auch dieses Jahr wieder in der Innenstadt statt.

Freust du dich schon auf den St. Veiter Wiesenmarkt? Ich kann es kaum erwarten Mich interessiert das nicht Ich muss heuer leider aussetzen Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal