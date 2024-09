Bürgermeister warnt vor weiterer Hochwasser-Welle heute

Bürgermeister Michael Ludwig und Bundeskanzler Karl Nehammer in der gestrigen Sitzung des Wiener Krisenstabs.

Veröffentlicht am 17. September 2024, 07:47 / ©Stadt Wien/Christian Jobst

Die Pegelstände von Donau, Wienfluss, Donaukanal und Liesing sinken und in betroffenen Überflutungsgebieten innerhalb der Stadt geht das Wasser zurück. Besonders im Bereich des Wienerwaldes, des Wienflusses und der Liesing ist eine deutliche Verbesserung erkennbar. Bürgermeister Michael Ludwig warnte allerdings vor einer kleineren, schwächeren Hochwasserwelle am heutigen Dienstag. „Ab Mittwoch ist jedoch mit einer nachhaltigen Entspannung zu rechnen“, sagte der Wiener Bürgermeister. Vollständige Entwarnung könne man demnach nicht geben.

Öffi-Verkehr noch eingeschränkt

Der öffentliche Verkehr in Wien bleibt laut Ludwig vorerst eingeschränkt. Teilsperren der U-Bahn-Linien U2, U3, U4 und U6 sind weiterhin aufrecht. Bis Mittwoch könnten die Verbindungen dann wieder vollständig verfügbar sein. Besondere Herausforderungen habe es an der U2-Baustelle Pilgramgasse gegeben, wo es zu einem massiven Wassereinbruch kam, so der Bürgermeister.