70 Zentimeter: Kampf gegen Hochwasser geht weiter

Veröffentlicht am 17. September 2024, 08:07

Die Einsatzserie im Mondseeland hält auch weiterhin an. Denn die erneut starken Regenfälle am Montag, dem 16. September, führten wieder zu weiteren Einsätzen für die Feuerwehren des Mondseelandes. Dabei wurden sie zu Auspumparbeiten, Sicherungsarbeiten und zum Freimachen von Verkehrswegen alarmiert. Gegen 21.39 Uhr ging jedoch eine dramatisch klingende Alarmmeldung bei der Feuerwehr St. Lorenz und der Feuerwehr Mondsee ein. Die Alarmierung lautete: „Personenrettung – Einsturz – eine Kellerwand eingestürzt – unklare Lage!“. Umgehend rückten die zwei Feuerwehren zur Einsatzstelle aus, was sich jedoch anfangs etwas schwierig gestaltete.

Einsatzort unklar

Es gab zunächst widersprüchliche Ortsangaben, und als der genaue Einsatzort schließlich feststand, stellte sich heraus, dass er für die Einsatzfahrzeuge nicht zugänglich war. Im Keller eines Segelclubs am Mondsee war durch ein defektes Rohr Wasser eingedrungen. Das Rohr war hinter einer Rigipswand verborgen. Ein Clubmitglied versuchte, dieses zu verschließen, wobei Teile der Wand beschädigt wurden.

70 Zentimeter Hochwasser

Das Gebäude war von etwa 70 cm Hochwasser umgeben. Die eintreffenden Einsatzkräfte machten sich zu Fuß auf zur vermeintlichen Personenrettung, die sich glücklicherweise als Hochwassereinsatz herausstellte. Das defekte Rohr wurde provisorisch abgedichtet, und der überschwemmte Kellerraum wurde ausgepumpt. Zeitgleich wurde der Kreisverkehr beim Eurospar bis zu 50 cm hoch überschwemmt.

Verkehrsunfall

In den Morgenstunden des 17. Septembers begann der Tag für die Feuerwehr Mondsee mit einer Alarmierung zu einem Verkehrsunfall auf Höhe der OMV Tankstelle. Zwei Fahrzeuge waren dort kollidiert.

