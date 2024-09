Sieben Orte evakuiert: Betroffene verbrachten Nacht in Messe-Notquartier

Das Tullnerfeld wurde am Montagabend zum Hochwasser-Hotspot. Sieben Ortschaften mussten evakuiert werden und der Zivilschutzalarm wurde ausgelöst. Das Rote Kreuz hat in der Messe Tulln ein Notquartier eingerichtet. Bis zu 1.000 Menschen können untergebracht werden. Feldbetten stehen ebenso wie eine Feldküche zur Verfügung. Dienstagfrüh wurden laut Sonja Kellner vom Roten Kreuz 325 Personen betreut. Etwa 450 seien es in der Spitze in den Nachtstunden gewesen. Auch Mitarbeiter von Kriseninterventionsteams waren in dem Quartier in den Hallen 6 und 10 der Messe Tulln an Ort und Stelle. Die Einrichtung in der Bezirksstadt bleibe so lange in Betrieb, wie sie gebraucht werde, sagte Kellner. Leichtes Aufatmen gab es dann am späten Abend: Der Wasserpegel in Rust im Tullnerfeld stieg nicht mehr an. Vorerst können die Betroffenen aber noch nicht zurück in ihre Häuser. Die Lage wird nochmals bei Tageslicht beurteilt. (APA, red. 17.09.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2024 um 09:03 Uhr aktualisiert