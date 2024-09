Traurige Bilanz: Sieben Verkehrstote in der vergangenen Woche

Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Freitag, 13. September 2024, im Bezirk Kufstein, Tirol, bei dem ein oben erwähnter Pkw-Lenker und seine Mitfahrerin getötet wurden.

Lenker und Beifahrerin verstorben

Ein 33-jähriger Pkw-Lenker, fuhr vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, auf der A 12, einem vorausfahrenden Pkw auf und geriet dadurch ins Schleudern. Der 33-Jährige kam mit seinem Fahrzeug von der Autobahn ab und wurde über eine Leitschiene in eine Baumgruppe katapultiert. Die Insassen des Pkws konnten mit Hilfe schweren Geräts geborgen und in naheliegende Krankenhäuser gebracht werden, wo jedoch die 27-jährige Beifahrerin und der 33-jährige Lenker an den Folgen der erlittenen Verletzungen verstarben. Der Lenker des vorausfahrenden Pkw blieb durch den Zusammenstoß unverletzt. Am Wochenende verunglückten zwei der sieben verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Zwei Verkehrstote in der Steiermark

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf Gemeindestraßen und je zwei auf Autobahnen und Landesstraßen L ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Tirol, zwei in der Steiermark und jeweils einer in Niederösterreich und Wien beklagt werden.

Das sind die häufigsten Unfallursachen

Vermutliche Hauptunfallursache war in zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und in je einem Fall Überholen, Unachtsamkeit/Ablenkung und eine Vorrangverletzung. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Bisher rund 260 Verkehrstote

Vom 1. Jänner bis 15. September 2024 gab es im österreichischen Straßennetz 263 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2023 waren es 298 und 2022 293.