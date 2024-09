Tigers kämpfen tapfer: „Wir sind bereit für die Alpen-Adria-Rugby-Liga“

Am vergangenen Wochenende wurde der Koschatplatz in Klagenfurt zum Schauplatz eines spannenden Rugby-Duells. Die Anexia Tigers aus Klagenfurt traten in einem Testspiel gegen die Gemona Black Ducks aus Italien an. Das Match diente als wichtige Vorbereitung für die bevorstehende internationale Alpen-Adria-Rugby-Liga. Trotz eines engagierten Auftritts mussten sich die Tigers in einem defensiv geprägten und punktarmen Spiel mit 9:18 geschlagen geben.

Kampfbereites Team

Beide Teams zeigten von Anfang an eine starke Verteidigungsleistung. Das Spiel der Tigers erwies sich dabei als robust und effizient, wodurch sie den Ballbesitz oft kontrollierten. Besonders die neuen Spieler der Tigers fielen positiv auf. Denn sie zeigten sich kampfbereit und setzten die taktischen Vorgaben ihres Trainers konsequent um.

Alpen-Adria-Rugby-Liga

Coach Robert Massey war trotz der Niederlage äußerst zufrieden. Denn bei diesem Spiel gegen diesen starken Gegner wurden die Trainingsfortschritte sichtbar „Unsere neuen Spieler haben sich hervorragend integriert und die Trainingsinhalte wurden konsequent umgesetzt. Wir haben zwar noch einiges zu verbessern, aber ich bin überzeugt, dass wir bereit sind für die Alpen-Adria-Rugby-Liga,“ lobte Massey sein Team. Die Anexia Tigers zeigten besonders bei der Verteidigung eine starke Leistung. Sie gaben dabei zu keinem Zeitpunkt auf. Doch die Gegenspieler waren letztendlich zu stark.

Spannende Saison der Tigers

Für die Tigers war das Spiel eine wichtige Standortbestimmung, um die Teamdynamik weiterzuentwickeln und sich auf die Herausforderungen der Alpen Adria Rugby Liga vorzubereiten. Die Fans können sich auf eine spannende Saison freuen, in der die Anexia Tigers nach weiteren Erfolgen streben.

