Gedenken an Mahsa Jina Amini: Graz setzt mit Baumpatenschaft Zeichen

Dieser Baum, mitten im Herzen von Graz, soll weit mehr als nur eine Gedenkstätte sein – er wird zum lebendigen Symbol für den unermüdlichen Kampf um Freiheit und Frauenrechte im Iran.

Verein macht sich für Rechte von Frauen stark

Die Baumpatenschaft übernimmt auf eigene Initiative der austro-iranische Verein „Woman Life Freedom“, der sich für die Rechte von Frauen, ethnischen und religiösen Minderheiten sowie der LGBTQI-Community starkmacht. Mani Dawattgaran vom Verein Woman Life Freedom betont: „Es ist unsere Verantwortung, diesen Widerstand sichtbar zu machen und ihn zu unterstützen. Denn es betrifft nicht nur die Menschen im Iran, sondern auch uns hier in Europa. Wir stehen ebenfalls vor zwei großen Gefahren: Rassismus und politischem Islamismus, der vor allem Frauen ihr Recht auf Selbstbestimmung wegnehmen möchte. Er darf aber nicht mit dem Glauben an den Islam verwechselt werden.“

© Foto Fischer/Stadt Graz In Gedenken an die junge ermordete Frau wurde in Graz ein ganz besonderes Zeichen gesetzt.

„Dieser Baum steht für Mahsa Amini und für alle Frauen, die weltweit gegen Unterdrückung und Gewalt kämpfen“

Mahsa Jina Amini wurde vor genau zwei Jahren gewaltsam durch die iranische Sittenpolizei getötet – eine Tat, die die Welt erschüttert und Amini zu einem globalen Symbol des Widerstands gegen Unterdrückung und Gewalt gemacht hat. Die Patenschaft wurde in Zusammenarbeit mit der städtischen Grünraumabteilung ermöglicht. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner hat die Baumpatenschaft am 16. September persönlich verliehen: „Dieser Baum steht für Mahsa Amini und für alle Frauen, die weltweit gegen Unterdrückung und Gewalt kämpfen. Es ist mir eine Ehre, die Patenschaft an ihrem Todestag zu verleihen. Der Baum in der Neutorgasse soll zukünftig nicht nur ein Ort des Gedenkens sein, sondern auch ein Zeichen der Hoffnung und des Wandels.“