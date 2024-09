Leichtes Aufatmen in Wien: Unwetterlage entspannt sich weiter

Die Unwetter- und Hochwasserlage in Wien entspannt sich weiter. Die Pegelstände sind in den vergangenen Stunden erneut zurückgegangen, wie ein Sprecher der MA 45 (Gewässer) der APA am Dienstag berichtete. Lediglich in der Nacht sei – bedingt durch Regen – erneut ein kurzer Anstieg verzeichnet worden. „Jetzt fällt alles wieder“, betont er. Auch das Hochwasser ist etwa am zuletzt stark betroffenen Wienfluss deutlich weniger geworden. „Die Rückhaltebecken sind leer“, schilderte der Sprecher. Lediglich der Wienerwaldsee entwässere weiter. Der Pegel der Donau sinkt laut MA 45 langsamer. Hier betrage er noch 6,5 Meter. Das sei jedoch ebenfalls weniger als zuletzt und nicht problematisch, hieß es.

©Wiener Linien Die Hochwasser-Lage in Wien entspannt sich leicht.

Schäden müssen überprüft werden

Die Wiener Linien haben in den frühen Morgenstunden mit dem Abbau der Dammbalken und der Sandsäcke begonnen, sowie der Instandsetzung der Oberleitung der U6. Parallel werden jene Strecken, die von Wassereintritten betroffen waren, auf mögliche Schäden überprüft. So muss zum Beispiel bei der U4 im Bereich der Kettenbrückengasse der Schotteruntergrund bei den Gleisen kontrolliert werden. Je nach Ausmaß wird im Anschluss die Aufnahme des Betriebes der U-Bahnen schrittweise vorbereitet. Manche Strecken, wie die U3, können allerdings erst in der Nacht, nach Betriebsschluss, kontrolliert werden.

Straßenbahnen fahren wieder

Bei der Straßenbahn gibt es gute Nachrichten: Die Schäden an den Linien 40 und 41 konnten in der vergangenen Nacht behoben werden und die Züge verkehren wieder wie gewohnt. Wie es um die Wiederaufnahme der U-Bahn-Verbindungen steht, ist noch unklar. Die Wiener Linien kündigen für den Nachmittag ein Update an.

Aktuelle Einschränkungen

Die U4 kann nur zwischen Heiligenstadt und Friedensbrücke fahren, die U6 wird weiterhin zwischen Floridsdorf und Westbahnhof sowie Bahnhof Meidling und Siebenhirten geführt. Eine leicht positive Entwicklung gibt es bei der U3, sie kann jetzt zwischen Ottakring und Schlachthausgasse fahren, der Betrieb nach Simmering ist weiter eingestellt. Die U2 fährt nur zwischen Seestadt und Taborstraße. (APA, red. 17.09.2024)

Folgende Ersatzlinien stehen zur Verfügung: U2: Linie 1 und 2

U3: Linien 18, 71 und 74A

U4: Der Schienenersatzverkehr ist zwischen Hütteldorf und Karlsplatz eingerichtet. Die Haltestellen sind in der WienMobil App unter „Betriebsinfo“ – „geplant“ – „U4 Hochwasser“ zu finden. Die Linie D steht als Ersatz zwischen Heiligenstadt S U und Karlsplatz U zur Verfügung.

U6: Die Linie 62 wurde verlängert und wird von Lainz über Bhf. Meidling S U – Margaretengürtel U – Westbahnhof S U – Burggasse, Stadthalle U geführt. Ausweichen zusätzlich auf die Linien 6, 18 und 59A.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2024 um 09:41 Uhr aktualisiert