Otto Retzer stellt „Traumhotels“ in bezaubernder Atmosphäre vor

Am 19. September stellt Otto Retzer seine Lieblingshotels in Österreich in seinem neuem Buch "Meine Traumhotels" im Falkensteiner Schlosshotel in Velden vor.

Unter dem Titel „Meine Traumhotels – Otto Retzers Lieblingshotels in Österreich“ findet im Falkensteiner Schlosshotel Velden ab 18 Uhr die Präsentation gemeinsam mit Barbara Wussow in musikalischer Begleitung von Alexander Klaws im Rahmen eines gehobenen Dinners, lustiger Anekdoten und Tanzmusik statt.

Die 30 schönsten Hotels in Österreich

Der Dinner-Abend startet mit kurzweiligen Geschichten von Barbara Wussow, die charmant die besten Anekdoten von Otto Retzer zum Leben erweckt. Retzer, der als einer der bekanntesten TV-Regisseure Europas gilt, stellt in diesem persönlichen Empfehlungsbuch seine 30 schönsten Hotels in Österreich vor. Dabei erzählt er nicht nur von den besonderen Vorzügen jedes Hauses, sondern gibt auch spannende Einblicke in die Regionen und seine persönlichen Erlebnisse. Als Regisseur der beliebten ARD-Erfolgsreihe „Das Traumhotel“ hat Retzer weltweit die schönsten Hotels kennengelernt und weiß genau, worauf es bei einem einzigartigen Urlaubserlebnis ankommt, heißt es seitens der Lisa Film.

Vom Musical an den Wörthersee

Wie immer ist für Lacher gesorgt, wenn Otto Retzer höchstpersönlich Auszüge aus seinem neuen Buch präsentiert und dabei mit Erich Falkensteiner über das Schlosshotel plaudert. Der musikalische Höhepunkt des Abends wird von dem deutschen Ausnahmekünstler Alexander Klaws gestaltet, der das Titellied „Fly Away“ aus der Serie „Das Traumhotel“ live performen wird. Im Anschluss sorgt die legendäre Band „The Magic Platters“ aus England für ausgelassene Tanzstimmung und rundet den Abend stilvoll ab.

Das Buch „Meine Traumhotels“

Otto Retzer und Co-Autor Arno Wiedergut haben in „Meine Traumhotels“ eine Sammlung außergewöhnlicher Häuser in Österreich zusammengetragen, die durch Charme, exzellenten Service und einzigartige Besonderheiten herausstechen. Neben den Hotelvorstellungen bietet das Buch auch Informationen über die Sehenswürdigkeiten, Kultur und Gastronomien der jeweiligen Regionen. Auch enthalten ist ein umfassender Einblick in Retzers Karriere bei Lisa Film, wo er als Schauspieler, Regisseur und Produktionsleiter in über 120 Filmen aktiv war. Besonders seine Rolle als „Josip“ in „Ein Schloss am Wörthersee“ machte ihn populär. Unter der Regie des umtriebigen Kärntners entstanden nicht nur Kino- und Fernsehfilme, sondern auch TV-Serien wie „Klinik unter Palmen“, „Der Pfundskerl“ und eben auch „Das Traumhotel“.

30 Häuser aus neun Bundesländern

Mit diesen Hotel-Tipps sind von Vorarlberg bis zum Burgenland alle Österreichischen Bundesländer in Retzers neuem Buch vertreten: Damülser Hof, Trofana Royal, Kaiserhof, Sportalm, Mühle Resort, Alpenrose Cocoon Resort, Gartenhotel Magdalena, Hotel Der Bär, Stanglwirt, Weisses Rössl, Das Goldberg, Schlosshotel Lacknerhof, Zauchenseehof, Cinderella Hotel, Snow White Mountain SPA, Goisererhof, Weinspitz Boutique Hotel, Grand Hotel Wien, Larimar Hotel, Schloss Gamlitz, Vitalhotel Bad Radkersburg, Hotel Linde, Hermitage Vital Resort, Werzers, Parkhotel Pörtschach, Strandhotel Kärntnerhof, Falkensteiner Schlosshotel Velden, Warmbaderhof, Hotel Kollers, Tuffbad.

Ein Abend im Zeichen der Filmkultur

„Die Veranstaltung in unserem Schlosshotel Velden ist nicht nur eine Hommage an die großartige Karriere von Otto Retzer, sondern auch ein Fest der österreichischen Hotellerie und Filmkultur“, betont Gastgeber Erich Falkensteiner. Mit persönlichen Erlebnissen, musikalischen Highlights und einem festlichen Dinner bietet der Abend im Schlosshotel nach dem Motto der Lisa Film: „Unterhaltung aus Leidenschaft“. Für Liebhaber der österreichischen Filmgeschichte, der Hotellerie und kulinarischen Genüsse ist dies eine Gelegenheit, unvergessliche Stunden im Kreise prominenter Persönlichkeiten und mit einem Blick hinter die Kulissen der TV-Welt zu erleben. Auch Tickets zur Veranstaltung sind ab sofort im Falkensteiner Schlosshotel Velden erhältlich.

©Philipp Broszek | Am Foto: Otto Retzer vor dem Falkensteiner Schlosshotel in Velden am Wörthersee. ©Philipp Broszek | Am Foto: Otto Retzer vor dem Stanglwirt in Tirol. ©Philipp Broszek | Am Foto: Otto Retzer und Hans-Werner Frömmel im Werzers. ©Philipp Broszek | Am Foto: Otto Retzer und Matthias Trattnig im Hotel Linde am Wörthersee.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2024 um 09:47 Uhr aktualisiert