Große Störung bei Raiffeisen-Bank: „Ich kann nichts bezahlen“

Bei der Raiffeisen-Bank kommt es aktuell zu technischen Problemen. Die Kunden können dadurch nicht in die App einsteigen und manche können auch online nichts bezahlen. Die ersten Störungen wurden auf der Website allesstörungen.at bereits um 6 Uhr morgens verzeichnet, in den darauffolgenden Stunden schnellten die Meldungen in die Höhe. Mit Stand 9.50 Uhr waren es über 1.500 Störungsmeldungen aus ganz Österreich.

©Screenshot allestörungen.at Tausende Kunden sind von der Störung bei der Raiffeisen-Bank betroffen.

Erklärung der Raiffeisen-Bank

Eine Erklärung der Raiffeisen-Bank ließ nicht lange auf sich warten. „Aufgrund von technischen Problemen kommt es derzeit zu Ausfällen bei verschiedenen Raiffeisen IT Services, darunter auch Mein ELBA und in unterschiedlichem Ausmaß bei IT-Dienstleistungen in den Bankstellen“, heißt es darin. An der vollständigen Herstellung aller Services werde mit Hochdruck gearbeitet. „Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten“, so die Raiffeisen-Bank abschließend.

©Screenshot Raiffeisen Die Raiffeisen-Bank gab bereits eine Erklärung ab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2024 um 10:20 Uhr aktualisiert