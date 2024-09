Fünftes Todesopfer in Niederösterreich: Frau starb in geflutetem Haus

Sie ist das fünfte Todesopfer in Niederösterreich während der Unwetter-Katastrophe: Eine 81-jährige Frau aus Würmla, Bezirk Tulln, wurde in ihrem Haus tot aufgefunden. Wasser drang auch in ihr Haus ein, wo die Pensionistin den Fluten letztlich zum Opfer gefallen ist. Laut Polizei sei die Frau bereits am Samstag, dem 14. September, von der Feuerwehr aufgefordert worden, ihr Haus zu verlassen. Das tat sie allerdings nicht…

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2024 um 10:54 Uhr aktualisiert