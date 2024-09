Bäume umgestürzt: Sturm am Schöckl legt Seilbahn lahm

Schöckl: Am Dienstagvormittag kommt es aufgrund der Sturmfolgen zu Unterbrechungen beim Seilbahnbetrieb.

Veröffentlicht am 17. September 2024, 10:59 / ©Holding Graz/Karelly

„Aufgrund des Sturmes am Wochenende muss heute von 10.30 Uhr bis ca. 11.30 Uhr der Strom abgeschaltet werden“, teilt die Holding Graz am Dienstagavormittag mit. Somit ist in dieser Zeit kein Seilbahn bzw. Rodelbahnbetrieb möglich. Wenn die Bäume aus der Stromleitung entfernt sind, geht der Betrieb wieder weiter, heißt es.