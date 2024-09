Unwetterschäden halten Österreich in Atem: Was die Versicherung jetzt zahlt

Die aktuelle Unwetter-Situation in Österreich ist mehr als außergewöhnlich. Versicherungen können helfen sich für Extremsituationen zu wappnen und darauf vorzubereiten. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) informiert darüber, welche Versicherung für welche Schäden aufkommt. In manchen Schadensfällen helfen die Haushalts- und die Eigenheimversicherungen, oder auch die Kaskoversicherung, jedoch trifft dies nicht auf alle Fälle zu.

©Kärntner Landesfeuerwehrverband | Aktuell ist die Lage in Niederösterreich sehr angespannt, die Gemeinden versuchen die Lage unter Kontrolle zu bekommen. ©APA/HELMUT FOHRINGER | Die Hochwasser-Situation in einigen Teilen Österreichs hat sich in den letzten Tagen aufgrund des Starkregens enorm zugespitzt. ©BFKDO Mödling/ Christian Blei | Die Unwetter der letzten Tage haben in weiten Teilen des Landes enormen Schaden angerichtet.

Welche Versicherung nach einem Unwetter?

Es gibt keine Universalversicherung, die Schäden nach Unwettern abdeckt, es kommt auf den Schaden an. Die Gebäudeversicherung übernimmt Schäden am Gebäude, die Haushaltsversicherung am versicherten Inhalt, Katastrophenpakete bieten nur eingeschränkte Leistungen, heißt es seitens des VKI.

Versicherungen: Eigenheim- oder Gebäudeversicherung: Versichert ist das Gebäude und wenn vorhanden auch Nebengebäude wie Garage oder Schuppen. Und zwar für Schäden nach Feuer, Sturm, Hagel, Steinschlag, Felssturz und Austritt von Leitungswasser. Haushaltsversicherung: Versichert sind Schäden am Wohnungsinhalt für Schäden nach Feuer, Sturm, Wasserrohrbruch, Einbruch, Vandalismu und Raub. Katastrophenpakete: Sind oft in Eigenheim- oder Haushaltsversicherung inkludiert (bisweilen nur als Zusatzbausteine)und leisten nach Naturkatstrophen wie Erdbeben, Erdrutsch, Überschwemmung, Vermurung, Schneedruck, Lawinen. Das Problem: Die häufig sehr niedrigen Leistungen (z. B. 5.000 oder 10.000 Euro), die Schäden oft nur zum Bruchteil decken. Kaskoversicherung: Für einen Schaden am Auto durch herumfliegende Gegenstände oder durch Hagel ist die Kaskoversicherung zuständig,

Wann die Haushaltsversicherung zahlt:

Die Haushaltsversicherung ist zuständig, wenn Schäden durch Sturm oder Blitzschlag an beweglichen Gütern entstehen – an allen, die im Haushalt zu finden sind, zum Beispiel an Möbeln, Teppichen, technischen Geräten, Kleidung, aber auch an Dingen im Keller(abteil), informiert der VKI weiters.

Wann die Eigenheimversicherung zahlt:

Für Unwetter- und Sturmschäden am Haus selbst oder am Dach ist die Eigenheimversicherung zuständig. Ein Sturm ist in den Versicherungsbedingungen genau definiert mit „Wind über 60 km/h“. Gibt es Zweifel, ob es sich tatsächlich um einen Sturm gehandelt hat, kann man Auskunft bei der Geosphere Austria einholen. Das machen auch die Versicherer im Zweifelsfall. Wichtig ist, auch Nebengebäude und Gartenhäuschen oder Carport mit in die Versicherung einzuschließen.

Wann die Haftpflichtversicherung zahlt?

Die Privathaftpflichtversicherung ist in der Regel in der Haushaltsversicherung, die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht in der Eigenheimversicherung integriert, heißt es seitens des VKI. Die Haftpflichtversicherung ist sehr wichtig, denn ein Schaden kann unter Umständen finanziell existenzgefährdend sein, wird weiters betont. Sie springt dann ein, wenn bei jemand anderem ein Schaden entsteht: Wenn beispielsweise der Sturm den Sonnenschirm von der Terrasse weht und dieser einen Passanten verletzt oder Schäden bei der Nachbarin anrichtet. Die Versicherung übernimmt den Schaden natürlich nur, wenn er unabsichtlich entstanden ist. Die Verschuldensfrage wird im Schadensfall genau geprüft.

Wie das Auto bei einem Unwetter versichert ist:

Ist das Auto nach einem Unwetter beschädigt, zum Beispiel nach einem Hagelschlag, ist die Kaskoversicherung zuständig. Je nach Kaskovariante gibt es einen Selbstbehalt, der von der versicherten Person zu übernehmen ist. Wenn das Fahrzeug nur haftpflichtversichert ist, gibt es keine Entschädigung, informiert der VKI.

Welche Pflichten man als Geschädigter hat: Die wichtigsten Pflichten für Versicherte sind die sogenannten Obliegenheiten, dazu zählen: Schadenminderungspflicht : Versicherte sind verpflichtet, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Ist zum Beispiel ein Teil des Daches abgetragen worden oder ein Fenster zerbrochen, ist man verpflichtet, die Innenräume vor weiteren Schäden zu schützen. Auch lockere Dachziegel sollten befestigt, morsche Bäume gefällt werden; das Befestigen von Sonnenschirmen und Gartenmöbeln gehört ebenfalls dazu. Beim Verlassen des Hauses oder der Wohnung sind jedenfalls alle Fenster zu schließen.

Meldepflicht: Die Schadenmeldepflicht bedeutet, dass ein Schaden „unverzüglich" beim Versicherer zu melden ist. So steht es in den Bedingungen.

Was du sonst noch beachten solltest:

Zusätzlich zu diesen vorgeschriebenen Pflichten rät der VKI zu einer guten Dokumentation der Schäden, das erleichtert die Abwicklung. Jedenfalls sollten Fotos gemacht werden, aber es empfiehlt sich auch, den Namen oder die Telefonnummer von Zeugen zu notieren. Generell rät der VKI: Schützen Sie bei einem herannahenden Unwetter Ihre Dinge gegen Sturm, Starkregen und Gewitter. Markisen, Partyzelte oder Abdeckplanen sollten fest verankert sein oder abgebaut werden. Bringen Sie Mülltonnen, Blumentöpfe, Gartenmöbel und Wäsche in Sicherheit oder sichern Sie sie ab. Schließen Sie Fenster, Türen und auch Rolläden zum Schutz der Glasflächen und bringen Sie sich selbst nicht in Gefahr, betont der VKI.

Wie sieht es mit Aufräumarbeiten aus?

Aufräumarbeiten können ebenfalls entschädigt werden. Wer also Schlamm aus der Garage pumpt oder Wasser schöpft und wischt, sollte diesen Aufwand auch dokumentieren. Er kann vom Versicherer im Rahmen der Neben- und Aufräumkosten ersetzt werden. Seit 2023 neu ist eine Steuerbegünstigung für Geschädigte und Helfer.

Was soll ich tun, wenn der Versicherer die Leistung ablehnt?

In diesem Fall informiert der VKI darüber, dass die Versicherungsbedingungen genau geprüft werden müssen und es nazulesen sei, was versichert ist und was nicht. Der Versicherer müsse in einer Schadensablehnung auch begründen, warum der Schaden abgelehnt wird. Diese Stelle müsse dann dann genau geprüft werden. Seitens des VKI kann auch dessen Rechtsberatung in Anspruch genommen werden.