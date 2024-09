LKW-Unfall auf A2 sorgt für Totalsperre

Auf der A2 zwischenVillach-Faaker See und Villach-Warmbad ist es am Dienstagvormittag zu einem Unfall gekommen.

Auf der A2 zwischenVillach-Faaker See und Villach-Warmbad ist es am Dienstagvormittag zu einem Unfall gekommen.

Veröffentlicht am 17. September 2024, 11:48 / ©Leserfoto

Aktuell staut es sich auf der A2 Südautobahn im Bereich zwischen Villach-Faaker See (km 358.1) und Villach-Warmbad. In Richtung Udine ist es dort laut Asfinag am Dienstagvormittag zu einem Unfall mit einem LKW gekommen. Zum Unfallvorgang sind noch keine näheren Details bekannt. Wie ein Leserfoto allerdings zeigt, liegt ein LKW quer auf der Fahrbahn.

Totalsperre im Unfallbereich

In dem Bereich herrscht derzeit eine Totalsperre. Einsatzkräfte sind bereits vor Ort. Ob es bei dem Unfall Verletzte gab, ist noch nicht bekannt. Fahrzeuge werden über die Maria Gailer Straße und Villach/Faaker See umgeleitet. Nähere Informationen folgen.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2024 um 12:10 Uhr aktualisiert