Zwei Kärntner tödlich verunglückt: Verfahren nach Felssturz eingestellt

Im vergangenen Jahr kamen zwei Kärntner bei einem Felssturz in Steyr bei Sicherungsarbeiten ums Leben. Nun stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Die Entscheidung ist aber noch nicht endgültig.

Im vergangenen Jahr kamen zwei Kärntner bei einem Felssturz in Steyr bei Sicherungsarbeiten ums Leben. Nun stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Die Entscheidung ist aber noch nicht endgültig.

Veröffentlicht am 17. September 2024, 11:52 / ©Pixabay.com

Eine unfassbare Tragödie trug sich am Mittwoch in Steyr (Oberösterreich) zu. Bei Hangsicherungsarbeiten kam es zu einem tödlichen Felssturz, der zwei Kärntnern das Leben kostete. Bei den Todesopfern handelt es sich um zwei Arbeiter einer Firma aus der Marktgemeinde Weißenstein. Die Betroffenheit in der Gemeinde und den umliegenden Ortschaften war sehr groß. Die beiden Männer haben Sicherungsarbeiten durchgeführt, als sich plötzlich ein rund 3000 Kubikmeter großer Felsblock löste, dem die Kärntner nicht entkommen konnten. Sie waren sofort tot.

Ermittlungen eingestellt:

Die Staatsanwaltschaft Steyr hat die Ermittlungen gegen vier der ursprünglich fünf Beschuldigten nun eingestellt, heißt es in der Kleinen Zeitung. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Steyr betont, dass keine Fahrlässigkeit festgestellt werden konnte. Der fünfte Beschuldigte sei ebenfalls ein Opfer dessen, was sich damals zugetragen hatte. Dieser soll die Fortführung der Ermittlungen beantragt haben. Dieser Antrag soll von einem Drei-Richter-Senat am Landsegericht Steyr geprüft werden. Es soll erst im Oktober ersichtlich sein, ob die Ermittlungen weitergehen oder nicht.

Noch nicht eingestellt:

Die Ermittlungen gegen den fünften Beschuldigten, dem Seniorchef einer Kärntner Firma, sind noch nicht eingestellt. Bei diesem waren die Verstorbenen beschäftigt. Ein besonders tragischer Aspekt, der jüngere der beiden tödlich Verunglückten Arbeiter, war der Sohn des Seniorchefs der Firma.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2024 um 12:14 Uhr aktualisiert