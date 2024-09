Ehemaliger slowenischer Staatspräsident zu Besuch in Klagenfurt

Letzterer war als Neo-Autor nach diesem Zusammentreffen auf Einladung der Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen Podiumsgast des Dialoggesprächs mit Buchpräsentation „Zmaga je zateček – Der Sieg ist der Anfang“ in Klagenfurt. Die Grenzen zu überwinden und aus einem ehemaligen Kriegsgebiet eine Friedensregion mit Vorbildwirkung für ganz Europa zu machen, ist und war ein Ziel, das Kaiser und Pahor auch in ihren politischen Funktionen immer eng miteinander verbunden hat.

Angeregte Gespräche

„Wir haben ein sehr angeregtes Gespräch zu Themen wie die bevorstehende Nationalratswahl in Österreich und die aktuellen politischen Entwicklungen in Europa und der Welt geführt“, sagt Kaiser und unterstreicht einmal mehr seine Wertschätzung gegenüber dem ehemaligen Staatspräsidenten. „Menschen wie er sind es, denen die guten Beziehungen zwischen Kärnten und Slowenien zu verdanken sind“, so Kaiser. Auch Pahor unterstrich einmal mehr, wie wichtig es angesichts der anstehenden Herausforderungen sein wird, dass sich Regionen und Länder zusammenschließen und ihre freundschaftlichen Beziehungen pflegen, wie es in der Alpen-Adria-Region zwischen Kärnten, Slowenien und Italien passiert. Beim Treffen ebenfalls anwesend war Bernard Sadonik, Obmann der Gemeinschaft der Kärntner Slowenen, heißt es abschließend seitens des Landes Kärnten.