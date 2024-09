Sportgigant nimmt Website offline – steht vor Insolvenz

Veröffentlicht am 17. September 2024, 12:36 / ©Montage: Pexels/Kampus Production/ Sportgigant Screenshot

„Unser Shop steht aufgrund von Wartungsarbeiten vorübergehend nicht zur Verfügung. Wir bitten Sie, uns für die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und Ihren Besuch später zu erneuern“, das bekommen Kunden zu lesen, wenn sie auf die Website des Handelsunternehmens „Sportgigant Lindpointner GmbH“ gehen. Der Online-Shop wurde vorübergehend in den Wartungsmodus versetzt. Ob dieser aber wieder online geht, ist ungewiss. Denn wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, steht das Handelsunternehmen vor der Insolvenz. Eine Fortführung des Unternehmens sei nicht geplant.

Insolvenz steht bevor

Der Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahren erreichte heute das Landesgericht Linz. Die Verfahrenseröffnung dürfte laut AKV demnächst vonstattengehen. „Im Eröffnungsantrag wird auf das Abkühlen des Konsumverhaltens nach der Corona-Zeit verwiesen und auf jene Probleme, die die gesamte Branche getroffen haben“, heißt es vom AKV. Die Nachfrage sei zurückgegangen und das bei vollen Lagern. Das Lager soll nun in der Insolvenz verwertet werden. Und weiter: „Die Gläubigerstruktur stellt sich so dar, dass rund 61 Prozent der Verbindlichkeiten auf drei Gläubiger entfallen. Der Rest der Verbindlichkeiten betrifft weitere ca. 60 Lieferantengläubiger. Mit den Gläubigern wurde schon im Vorfeld Kontakt aufgenommen und versucht, eine außergerichtliche Lösung zu erreichen, welche letztlich gescheitert ist.“

Passiva in Millionenhöhe

Bei Sportgigant bestehen keine aufrechten Dienstverhältnisse mehr. Außerdem besteht kein Verkaufslokal, sondern nur der Internethandel. „Die Aktiva werden mit dem Anlagevermögen von rund 237.000 Euro und 522.000 Euro an Lagerware bekanntgegeben. Das Guthaben an Finanzmittel liegt bei zirka 850.000 Euro“, so der AKV. Dem gegenüber stehen Verbindlichkeiten bei zirka 65 Gläubigern, die sich auf rund 2,08 Millionen Euro belaufen. Außerdem bestehe eine nachrangige Forderung von 480.000 Euro.