Spionage-Vorwürfe: Kärntner nach zwei Jahren Haft im Iran entlassen

Über zwei Jahre war der Kärntner im Iran in Haft. Nun berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das iranische Justizportal Mizan am Dienstag über seine Entlassung. Die iranischen Behörden hätten den Österreicher Christian Weber, der wegen Verbrechen in der iranischen Provinz West-Aserbaidschan inhaftiert gewesen ist, an den österreichischen Botschafter, Wolf Dietrich Heim übergeben.

Nehammer: „Ich freue mich sehr“

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zeigte sich auf X erfreut. „Ich freue mich sehr, dass es uns nach intensiven gemeinsamen Bemühungen mit meinem Sonderbeauftragten, dem Außenministerium @MFA_Austria und der Botschaft in Teheran gelungen ist, die frühzeitige Entlassung von Christian Weber aus der iranischen Haft zu erreichen. Das Team der österreichischen Botschaft in Teheran arbeitet nun mit Hochdruck daran, dass er das Land so schnell wie möglich verlassen und zu seiner Familie nach Österreich zurückkehren kann“, so Nehammer.

Spionage oder durch gefährliche Waffen?

Laut einer parlamentarischen Anfrage des FPÖ-Nationalratsabgeordneten Martin Graf an Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vom Dezember letzten Jahres wurde Christian W. am 25. August 2022, als er 27 Jahre alt war, kurz nach dem Übertritt der iranischen Grenze ins Gefängnis der iranischen Staatspolizei in Urum im Norden des Iran verschleppt und dort festgehalten. Die Spionagevorwürfe, die angeblich vom somalischen Geheimdienst kamen, erwiesen sich als unbegründet. Dennoch befand sich der Kärntner zu diesem Zeitpunkt seit fast eineinhalb Jahren in Haft. Statt der zunächst erhobenen Vorwürfe wurde ihm anschließend das Mitführen gefährlicher Waffen vorgeworfen, wie Graf in seiner Anfrage berichtete.

Online-Petition zur Freilassung gestartet

Laut der Anfrage wurde eine Mahnwache für Weber abgehalten und eine Online-Petition gestartet, die an das österreichische Parlament gerichtet ist. Die Unterzeichner fordern, dass die zuständigen Stellen im Außenministerium alle diplomatischen Mittel nutzen, um die Freilassung des Österreichers, der als politischer Gefangener festgehalten wird, zu erreichen. Die Familie ist besorgt über die Haftbedingungen, die im Iran weit von den Standards in Österreich abweichen. Denn Weber musste mit 48 anderen Inhaftierten in einem Raum leben, schlief das erste halbe Jahr ohne Matratze und klagte über Rückenschmerzen. Trotz der fallen gelassenen Spionagevorwürfe wurde er weiterhin im Gefängnis gehalten und nicht abgeschoben. Laut Mizan wurde Weber gemäß dem Prinzip der „islamischen Gnade“ enthaftet. Er sei Botschafter Heim übergeben worden, damit er den Iran verlasse. Zu den offiziellen Vorwürfen gegen Weber machte Mizan keine Angaben. (APA, 17.9.24)