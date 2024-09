Kuh gerettet: Feuerwehr Viktring wurde alarmiert

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Viktring -Stein/Neudorf zu einem Einsatz alarmiert. Ein Baum war umgestürzt. Auch eine Kuh musste im Zuge dessen aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Als der Baum umstürzte und in einer Weide zum liegen kam, blieb die Mutterkuh beim Widen in einer Astgabel hängen, heißt es seitens der Feuerwehr in ihrem Facebook-Posting.

Einsatz dauerte 2 Stunden

Mittels hydraulischen Rettungsgerät wurde die Astgabel erweitert und die Kuh schonend aus ihrer misslichen Lage befreit. Die Einsatzstelle wurde in weiterer Folge großflächig abgesperrt.