Muren und Hangrutschungen: Gefahr noch nicht gebannt

In der Hochwassersituation in Niederösterreich hat der Dienstag laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) „etwas Entspannung“ gebracht. Der Regen habe aufgehört, weshalb in vielen Regionen „Gott sei Dank“ die Pegel zurückgingen, sagte die ÖVP-Politikerin nach einer neuerlichen Lagebesprechung in Tulln. Mit dem Rückgang des Wassers seien die Zerstörungen und Schäden sichtbar, aber zur Stunde könne man die Dimensionen nicht abschätzen. Mikl-Leitner dazu: „Wir wissen aber mit Sicherheit, dass die Menschen Sorgen und Ängste haben, vor allem viele Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz stehen.“

Solidarität und Nachbarschaftshilfe

Doch eines zeigte sich in der Krisenzeit stark: die Solidarität und Nachbarschaftshilfe. „So gewaltig die Wassermassen in den letzten Tagen waren, so gewaltig war die Solidarität im Land. Wiederum hat sich gezeigt, die Freiwillige Feuerwehr ist das Herz eines funktionierenden Katastrophenschutzes – mit Unterstützung des Österreichischen Bundesheeres, der Polizei und allen Rettungsorganisationen. Dafür ein großes und herzliches Dankeschön.“

Vier Tage im Katastrophenzustand

Das Unwetter habe das ganze Land und die Landsleute vier Tage gefordert, die Einsatzmannschaften hätten alles gegeben. „Aber es ist noch nicht vorbei, jetzt beginnen die Aufräumarbeiten, die wahrscheinlich wochen- und monatelang dauern werden. Zur Stunde werden die Schadenskommissionen gebildet, die zeitnah in die Gemeinden kommen werden, um die Schäden aufzunehmen. Damit wir die Gemeinden und die Familien mit Geldern aus dem Katastrophenschutzfond finanziell unterstützen können. Deshalb werden wir auch zeitnah einen Beschluss fassen, Gelder für diesen Katastrophenschutzfond freizugeben. Denn wer schnell hilft, hilft doppelt“, unterstrich die Landeshauptfrau.

2.200 Personen wurden evakuiert

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf sagte, die Einsatzkräfte und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hätten großartige Arbeit geleistet: „In den letzten Tagen waren insgesamt über 33.000 Einsatzkräfte unterwegs und wir werden sie in den nächsten Tagen auch noch brauchen. Die Aufräumarbeiten sind im vollen Gang und werden in den nächsten Tagen intensiviert. Und wir müssen auch die beschädigten Hochwasserschutzanlagen und Dämme, die gebrochen sind, sofort wieder provisorisch reparieren. Auch da wird ein Schwerpunkt liegen.“ Aktuell zähle man in Niederösterreich 21 Dammbrüche, so Pernkopf. Weiters sagte er: „Es sind 1.120 Objekte in den letzten Tagen evakuiert worden, 2.214 Personen waren davon betroffen. 49 Personen mussten mit dem Hubschrauber geborgen werden. Rund 765 Menschen wurden kurzfristig oder sind noch untergebracht in sogenannten organisierten Unterkünften. 26 Gebiete sind derzeit durch Hochwasser oder vermurte Straßen nicht erreichbar. Da wird in den nächsten Tagen versucht, diese wieder freizubekommen.“

Murenabgänge und Hangrutschungen als nächstes Problem

Murenabgänge und Hangrutschungen werden „uns die nächsten Wochen noch beschäftigen“, so der LH-Stellvertreter. In den kommenden Tagen erwarten die Hydrologen in Niederösterreich laut dem Landesvize „im Wesentlichen keine relevanten flächigen Niederschläge“. Kleinräumige lokale Spitzen bis maximal 15 Millimeter könnten im südwestlichen Mostviertel auftreten. Aktuell seien 22 Gemeinden ohne Trinkwasserversorgung, 14 ohne Kanal und rund 2.400 Haushalte ohne Strom. Insgesamt gab es in den letzten Tagen 51 Zivilschutzalarme, aktuell sind 271 Straßen gesperrt und die Westbahn verkehre nach wie vor nicht. Laut Pernkopf sei das Österreichische Bundesheer mit 39 Assistenzanforderungen aus 13 Bezirken beschäftigt.

1.300 Helfer aus den anderen Bundesländern

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner erklärte, dass „wir 15 Züge aus den anderen Bundesländern mit 1.300 Kräften in den frühen Morgenstunden schon in Einsatz gebracht haben. Wir haben in der Früh schon einen Erkundungsflug gemacht, damit wir wissen, wo die Hotspots liegen. Wir konzentrieren uns aktuell auf die Bezirke Tulln, St. Pölten und Melk.“ Der Schwerpunkt des Tages liege auf Aufräum- und Pumparbeiten, weiters versuche man im Bereich Rust einen gebrochenen Damm mit Unterstützung des Bundesheeres „provisorisch zu flicken“, so Fahrafellner.