Land finanziert 20 Jobsuchenden die Kindergarten-Ausbildung

Auch in den Kärntner Kindergärten und Kindertagesstätten fehlt es an Personal – 5 Minuten berichtete. Aus diesem Grund informierte das Land Kärnten am Dienstag über eine weitere Ausbildungsoffensive im Bereich der Elementarpädagogik: Über die Zielgruppen-Implacementstiftung Elementarpädagogik erhalten 20 Jobsuchende in Kärnten einen Ausbildungsplatz an der Bundes-Bildungsanstalt und Kolleg für Elementarpädagogik (BAfEP) sowie finanzielle Unterstützung während der zweijährigen Ausbildung. „Und die Kärntner Kinderbildungseinrichtungen erhalten Verstärkung durch top ausgebildetes neues Personal“, erläutern Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) und Landesrat Daniel Fellner (SPÖ).

©LPD/Helge Bauer Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ)

Zweijährige Ausbildung wird vom Land Kärnten gefördert

Mit 337.600 Euro fördert das Land Kärnten die 20 Ausbildungsplätze, die Mittel kommen je zur Hälfte aus den Bereichen Arbeitsmarkt und Bildung. Ein entsprechender Finanzierungsbeschluss wurde in der heutigen Regierungssitzung gefällt. Das AMS Kärnten nominiert die Teilnehmenden, der Verein zur Förderung Kärntner Arbeitsstiftungen ist operativ am Ruder und das Magistrat Klagenfurt ist als größte Trägereinrichtung für Kindergärten in Kärnten als Leitbetrieb an Bord.

Weitere Maßnahmen gegen Personalmangel in Kindergärten

Bildungsreferent Fellner verweist zudem auf zahlreiche weitere Angebote im Rahmen der besagten Ausbildungsoffensive: „Wir haben Maßnahmen ergriffen, um zusätzliche Ausbildungswege zu schaffen und das Berufsfeld zu diversifizieren. Ein besonderer Erfolg ist die Installierung eines neuen Kollegs der BAfEP für die Ausbildung zur Elementarpädagogin/zum Elementarpädagogen am Standort Villach. Ebenso gibt es ein Kolleg-Angebot der Diakonie in Feldkirchen.“ Weiters wurde auch ein Hochschullehrgang an der Pädagogischen Hochschule Kärnten für facheinschlägige Quereinsteigende eingeführt und das Masterstudium Elementarpädagogik in Graz installiert.

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Landesrat Daniel Fellner (SPÖ)

Einstiegsgehalt wurde erhöht

„Darüber hinaus haben wir mit dem Kinderbildungs- und betreuungsgesetz die Rahmenbedingungen in der Branche deutlich verbessert und so die Attraktivität für Einsteigende erhöht“, betont Fellner. Neben einer Anhebung des Einstiegsgehaltes auf rund 3.027 Euro brutto im Schnitt wurden die Stunden für mittelbare pädagogische Tätigkeiten, wie beispielsweise Vorbereitung der Bildungsarbeit, Dokumentation oder Elternarbeit, die wöchentlich zur Verfügung stehen, in Kindergärten verdoppelt bzw. in Kindertagesstätten neu eingeführt.