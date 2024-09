Unfall auf A2 forderte einen Verletzten: Rettungswagen kam zufällig vorbei

Ein Unfall auf der A2, Höhe Ligist, forderte am heutigen Dienstag eine verletzte Person. Diese hatte Glück im Unglück. „Beim Eintreffen des ersten Feuerwehrfahrzeuges war die verletzte Person bereits in Betretung des Roten Kreuz Kärnten, welches zufällig mit einem Rettungswagen in Richtung Graz unterwegs war“, teilen die Einsatzkräfte der Feuerwehren Steinberg & Ligist in einem Einsatzbericht mit. Zum genauen Unfallhergang sind noch keine genauen Informationen bekannt. Bis zur Übergabe an das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach, bestand die Aufgabe der beiden Feuerwehren darin, Fahrzeugteile von der Fahrbahn zu entfernen und auslaufende Betriebsmittel zu binden.

Feuerwehren im Einsatz

Nach Freigabe durch die Autobahnpolizei wurde das Fahrzeug mit Hilfe von Muskelkraft

wieder auf die vier Räder gestellt und auf den Pannenstreifen geschoben. Als letzte Tätigkeit der Feuerwehren wurde nach Rücksprache mit dem Autobahnmeister die erste Fahrspur von Glassplittern gereinigt, um den Verkehr auf zwei Fahrspuren so schnell wie möglich wieder gewährleisten zu können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2024 um 14:09 Uhr aktualisiert