Nach Unwetter: Auto aus Wienfluss geborgen

Zeugen hatten die Einsatzkräfte verständigt, nachdem diese das Auto auf Höhe der S-Bahn-Station Wien-Weidlingau entdeckt hatten. Personen waren keine in dem Fahrzeug, wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr auf APA-Anfrage bestätigt. Das Fahrzeug wurde zuerst gegen 7.30 Uhr von Tauchern der Berufsfeuerwehr untersucht, ob sich Personen in dem Pkw befanden. Nachdem dies nicht der Fall war, wurde das Auto mit einem Kran aus dem Wasser geholt. An Land vergewisserten sich die Einsatzkräfte noch einmal, dass sich niemand in dem Auto befand. Dann wurde der Pkw abtransportiert. Ob das Fahrzeug vom Hochwasser erfasst worden war, konnte der Sprecher nicht bestätigen. (APA, red. 17.09.2024)