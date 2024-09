LKW-Unfall auf A2: Bergung gestaltet sich schwierig

Veröffentlicht am 17. September 2024, 14:50 / ©HFW Villach

Aus bisher unbekannter Ursache ist am Dienstagvormittag ein Sattelzug samt Anhänger auf der A2 Südautobahn zwischen der Abfahrt Villach-Faaker See und Warmbad umgestürzt. Ersthelfer holten den 49-jährigen Fahrer aus Litauen aus dem Fahrzeug. „Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert“, erklärt Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach, gegenüber 5 Minuten. Nach wie vor sind die Einsatzkräfte mit den Aufräum- und Bergearbeiten beschäftigt. Immerhin blockierte das Fahrzeug beide Fahr- sowie den Pannenstreifen in Fahrtrichtung Udine, mehr dazu im 5 Minuten Bericht: Schwerer LKW-Unfall auf A2 sorgt für Totalsperre.

©Leserfoto Ein Sattelzug samt Anhänger ist auf der A2 Südautobahn umgestürzt.

Massiver Dieselaustritt beschäftigte die Feuerwehren

„Zudem wurden beide Tanks des LKW bei dem Unfall aufgerissen, weshalb es zu einem massiven Dieselaustritt kam, der sich über mehrere hundert Meter erstreckte“, erklärt Regenfelder. Der zuständige Chemiker des Landes Kärnten wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die anwesenden Feuerwehren, darunter neben der Hauptfeuerwache auch die Freiwillige Feuerwehr Drobollach, führten in der Folge umfassende Bindearbeiten durch.

©HFW Villach | Der Dieselaustritt erstreckte sich über mehrere hundert Meter. ©HFW Villach | Neben der Hauptfeuerwache Villach stand auch die Freiwillige Feuerwehr Drobollach im Einsatz.

Ein Fahrstreifen auf der A2 mittlerweile wieder frei

Aktuell unterstützen die Wehren das private Bergeunternehmen bei der Bergung. „Der Sattelzug wurde bereits abgekoppelt und abtransportiert“, informiert Regenfelder. Seit 14.15 Uhr ist ein Fahrstreifen der A2 wieder befahrbar. Jedoch sei der mitgeführte LKW-Anhänger voll beladen mit Erde. Diese müsse zuerst umgeladen werden, bevor auch dieser von der Autobahn geräumt werden könne, so Regenfelder. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch zwei Stunden andauern. Im Einsatz stehen auch die Autobahnpolizei Villach und die ASFINAG.

©HFW Villach Noch immer dauern die Bergearbeiten auf der A2 bei Villach an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2024 um 16:46 Uhr aktualisiert