Nach Unwetter: U-Bahn soll ab Mittwoch wieder regulär fahren

Veröffentlicht am 17. September 2024, 14:53

Gute Nachrichten aus Wien: Die Pegelstände von Wienfluss und Donaukanal sind über Nacht gesunken. Nach den heftigen Regenfällen der letzten Tage sind heute nur noch kleinere Schauer angesagt – Zeit für die Wiener Linien, mit dem Abbau der Hochwasserschutzmaßnahmen zu beginnen.

Mitarbeiter der Wiener Linien im Dauereinsatz

Seit den frühen Morgenstunden sind die Mitarbeiter im Dauereinsatz. Zahlreiche Dammbalken wurden bereits mit speziellen Kränen entfernt, die Oberleitungen der U6 werden Stück für Stück repariert. Doch nicht alles läuft glatt: Bei der Begehung im Bereich der U6-Station Längenfeldgasse wurden überschwemmte Gleise entdeckt. Die Berufsfeuerwehr Wien pumpt derzeit das Wasser ab. Erst danach kann die Strecke auf Schäden untersucht werden.

Der Wienfluss trat über die Hochwasserschutzwand, das Wasser stand bis zu zehn Meter hoch. Nach dem Unwetter wird die U-Bahn voraussichtlich ab Mittwoch wieder im Normalbetrieb fahren.

Wienfluss überflutete U2-Baustelle: Wasser stand meterhoch

Auch an der U2-Baustelle Pilgramgasse wird auf Hochtouren gearbeitet. Der Wienfluss trat am Sonntag über die Hochwasserschutzwand, das Wasser stand dort bis zu zehn Meter hoch. Bereits vorher wurden die Bauarbeiten eingestellt und alle Arbeiter in Sicherheit gebracht. Seitdem wird das Wasser kontinuierlich abgepumpt.

Entspannung bei der Straßenbahn

Besser sieht es bei den Straßenbahnen aus: Die Schäden an den Linien 40 und 41 wurden in der Nacht behoben, die Bahnen fahren wieder wie gewohnt. Die Wiener Linien wollen im Laufe des Nachmittags ein Update zur Wiederaufnahme des U-Bahn-Betriebs geben. Doch noch gibt es viele Einschränkungen.

Aktuelle Einschränkungen im U-Bahn-Netz: U4 : Fährt nur zwischen Heiligenstadt und Friedensbrücke.

: Fährt nur zwischen Heiligenstadt und Friedensbrücke. U6 : Wird weiterhin zwischen Floridsdorf und Westbahnhof sowie Bahnhof Meidling und Siebenhirten geführt.

: Wird weiterhin zwischen Floridsdorf und Westbahnhof sowie Bahnhof Meidling und Siebenhirten geführt. U3 : Leichte Entspannung – sie fährt jetzt zwischen Ottakring und Schlachthausgasse, der Betrieb nach Simmering bleibt eingestellt.

: Leichte Entspannung – sie fährt jetzt zwischen Ottakring und Schlachthausgasse, der Betrieb nach Simmering bleibt eingestellt. U2: Verkehrt nur zwischen Seestadt und Taborstraße.