Schulbetrieb in ganz Österreich ab Mittwoch wieder regulär

Die Unwetterlage hat sich in vielen Regionen der Alpenrepublik in den letzten Stunden entspannt. Besonders in Niederösterreich, das stark vom Hochwasser betroffen war, kehrt langsam wieder Normalität ein. An den meisten Schulen wird der Unterricht regulär starten. Für einige Schulen wird derzeit geprüft, ob vorübergehend Distanzunterricht notwendig ist.

Individuelle Regelungen für Betroffene

Sollte es in Einzelfällen noch Schwierigkeiten beim Schulbesuch geben – sei es durch beschädigte Infrastruktur oder Verkehrsprobleme – müssen betroffene Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte individuell Kontakt mit der jeweiligen Schule oder Direktion aufnehmen. Auch bei anhaltenden Problemen im öffentlichen Verkehr wird geraten, sich direkt mit der Schule in Verbindung zu setzen.

Schulbetrieb in der Steiermark: Montag verlief größtenteils normal, Einschränkungen in Obersteiermark Ost

Am Montag, dem 16. September 2024, verlief der Schulbetrieb in der Steiermark weitgehend regulär, jedoch gab es in der Obersteiermark Ost Einschränkungen. In der Volksschule St. Radegund musste der Unterricht aufgrund von Sturmschäden in ein Kurhaus verlegt werden, und zwei weitere Schulen meldeten eine geringere Anwesenheit. Die Rückkehr zum regulären Schulbesuch für alle Kinder und Jugendlichen war am Montag noch unklar, während nur ein Kindergarten im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag geschlossen war.

Wichtige Hinweise für Lehrkräfte und Verwaltungspersonal Lehrkräfte und Verwaltungsmitarbeiter, die im Katastrophenschutz aktiv sind, bleiben weiterhin automatisch freigestellt, sofern ihre Anwesenheit im Katastrophengebiet noch erforderlich ist.

„Ich bedanke mich bei allen für ihren unermüdlichen Einsatz“

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) drückte seinen Dank an alle Einsatzkräfte und im Bildungsbereich tätigen Personen aus: „Ich bedanke mich bei allen für ihren unermüdlichen Einsatz. Zudem gilt mein besonderer Dank all jenen im Bildungsbereich, die in diesen schweren Stunden Übermenschliches geleistet haben. Dank dieser tapferen Frauen und Männer ist es möglich, dass nur wenige Tage nach der verheerenden Unwetterkatastrophe der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann“.