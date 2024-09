Klagenfurter Unfallkrankenhaus belohnt umweltbewusste Mitarbeiter

Mit gezielten Aktionen will das UKH Klagenfurt nachhaltige Mobilität insbesondere bei seinen rund 400 Mitarbeitern fördern. So können diese täglich zwischen 7 und 15 Uhr beim Haupteingang auf einem CO₂-Ergometer kräftig in die Pedale treten! Ziel der Aktion ist nicht nur gemeinsam CO₂ zu sparen, sondern auch die Belegschaft und die Patienten für nachhaltige Mobilität und Umweltschutz zu sensibilisieren. Frühmorgens, um 6.15 Uhr, startet zudem täglich eine Rad-Sternfahrt aus verschiedenen Stadtteilen Klagenfurts. Dabei fahren Mitarbeitende gemeinsam zur Arbeit und sparen dabei CO₂ ein. Treffpunkte gibt es in der ganzen Stadt.

Gratis Bikeservice für Krankenhausmitarbeiter

Geboten wird auch kostenloses Bikeservice im Wirtschaftshof des UKH Klagenfurt. Dieses wird zwischen 8 und 12 Uhr in Kooperation mit den Sozialbetrieben Kärnten angeboten und steht allen Mitarbeitern zur Verfügung. Erforderliche Reparaturen können direkt vor Ort beauftragt werden. Für all jene, die klimafreundlich zur Arbeit kommen, gibt es zudem zwischen 6.30 und 7.30 Uhr ein kostenloses Frühstückssackerl abzuholen.