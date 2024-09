Heli-Rettungen in Niederösterreich: 30 Menschen aus den Fluten gerettet

Insgesamt wurden bereits 30 Personen durch die Hubschrauber-Crews des Bundesministeriums für Inneres (BMI), das Canyoning-Kompetenzteam der LPD Niederösterreich und den ÖBRD aus der Luft gerettet. „Die Flugpolizei ist seit Tagen 24 Stunden im Einsatz für Bergungen, Rettung von Eingeschlossenen und anderen Einsätzen. Hier wurden bislang 36 Nettostunden mit 4 Helikoptern geleistet“, heißt es seitens des BMIs. Neben den Luftrettungen werden auch hunderte Verkehrssperren errichtet und Evakuierungen organisiert, um die betroffenen Gebiete zu sichern.

©LPD NÖ | Einsatzkräfte arbeiten unter extremen Bedingungen, um Menschen aus Hochwassergebieten zu retten.

Polizisten retten Kollegin aus den Fluten

Ein besonders dramatischer Einsatz ereignete sich am Sonntag, dem 15. September 2024, im Gemeindegebiet Neulengbach, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich. Zwei Alpinpolizisten des Kompetenzteams Canyoning retteten eine in Not geratene Kollegin, die sich in den Wassermassen festhalten musste. Nach dieser riskanten Rettungsaktion konnte die Polizistin schließlich sicher aus der Gefahrenzone gebracht werden.

Weitere Bergungsaktionen

Zusätzlich wurden zahlreiche Menschen unter schwierigen Bedingungen gerettet, darunter eine Frau im Rollstuhl in Haunoldstein und ein Mann in Eibelsau, der drohte zu erfrieren. In Michelhausen im Bezirk Tulln wurden fünf Personen in ihrem Haus von den Wassermassen eingeschlossen. In Rabenstein/Pielach im Bezirk St. Pölten konnten vier gebrechliche Personen durch ein Fenster gerettet werden. In Böheimkirchen/Schildberg im Bezirk St. Pölten wurde eine Person aus einem vom Hochwasser mitgerissenen PKW geborgen. Zwischen Markersdorf und Grabensee im Bezirk St. Pölten retteten Einsatzkräfte eine Person vom Autodach.

Vorbereitung und Planung für die nächsten Schritte

Die Polizei bereitet sich auf die nächsten Herausforderungen vor, indem sie verstärkte Streifentätigkeiten und Sicherheitsmaßnahmen in den betroffenen Gebieten durchführt. Der Einsatz und die Planung sind entscheidend, um weitere Gefahren zu minimieren und den betroffenen Bewohnern schnellstmöglich zu helfen. Die Polizei arbeitet kontinuierlich daran, Eigentumsdelikte und illegale Sperrmüllsammlungen zu verhindern und legt besonderes Augenmerk auf Schaulustige vor Ort.