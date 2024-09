„Ohne die Mitarbeiter wäre es nicht möglich“: SPAR-Märkte öffnen wieder

Von der vorübergehenden Schließung betroffen waren der SPAR-Supermarkt im St. Pöltner Stadtteil „Pottenbrunn“ und EUROSPAR der Kaufmannsfamilie Friedl in Hadersdorf. Einige weiteren SPAR-Märkte waren zwar geöffnet, hatten aber mit technischen Problemen, eingeschränkter Erreichbarkeit und Personal-Engpässen zu kämpfen. Mittlerweile sind alle SPAR-Märkte in Niederösterreich nach den Hochwasser-Ereignissen wieder vollständig geöffnet, teilt die Handelskette mit und betont: „Es gibt bei SPAR aktuell keine Warenengpässe.“

„O hne den Einsatz unserer Mitarbeiter wäre es nicht möglich gewesen „