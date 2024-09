Lawinenabgang: Mehrere Personen verschüttet

Veröffentlicht am 17. September 2024, 16:04 / ©KK/MarEng

Am heutigen Dienstagnachmittag, dem 17. September, um 14.30 Uhr, kam es bei einem Wanderweg in Hüttschlag, im Pongau, Salzburg, zu einem Lawinenabgang. Mehrere Personen wurden verschüttet. Der Großeinsatz läuft: die Bergrettungen Hüttschlag und Großarl sowie die Hundeführer der Bergrettung und zwei Hubschrauber-Teams suchen nach Verschütteten. Nähere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt. Wir halten euch am Laufenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2024 um 16:11 Uhr aktualisiert