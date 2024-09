Wetterlage entspannt sich: Katastrophenfonds hilft bei Unwetterschäden

Die letzten Tage waren in der Steiermark geprägt von stürmischem Wetter, welches weite Teile des Bundeslandes getroffen hat. Starke Windböen und anhaltende Regenfälle verursachten vielerorts Schäden an Infrastruktur und privatem Eigentum. Besonders betroffen waren Stromleitungen und Straßen, die durch umgestürzte Bäume blockiert wurden. In welchen Fällen die Versicherung einspringt und vor allem, welche Versicherung wofür zuständig ist, erfährst du in diesem Artikel: Unwetterschäden halten Österreich in Atem: Was die Versicherung jetzt zahlt.

Helfer im Dauereinsatz: Unterstützung in der Steiermark und Niederösterreich

Einsatzkräfte und Monteure der Energie Steiermark sowie der Straßenerhaltungsdienst arbeiten seit Tagen daran, die Schäden zu beheben. Heute meldete die Energie Steiermark, dass eine ausgefallene Trafostation in Etmißl weiterhin außer Betrieb ist, während steiermarkweit zwölf Straßen aufgrund von Sturmschäden gesperrt sind. Neben den regionalen Einsätzen in der Steiermark leisteten zwei Katastrophenhilfsdienstzüge aus Fürstenfeld und Feldbach wertvolle Unterstützung in Niederösterreich, das ebenfalls stark von Unwettern betroffen ist. Rund 100 Feuerwehrleute halfen bei Pumparbeiten und Aufräumarbeiten, um den betroffenen Gemeinden unter die Arme zu greifen.

Aktuell noch zwölf Straßen in der Steiermark gesperrt

Aufgrund entstandener Sturmschäden sind steiermarkweit zwölf Straßen gesperrt. Das betrifft im Bezirk Liezen den Sölkpass, die B 25 (bei Radstadt halbseitige Sperre, nach Eschau ab Kilometer 89 Totalsperre), die B 138 im Bereich der Landesgrenze Richtung Oberösterreich, die B 146 im Bereich Hieflau zwischen Admont und Gesäuseeingang sowie die L 713 Kaiseraustraße zwischen Admont und Trieben. Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld sind vorerst die die L 117 (Kilometer 7,7 bis 16,2) , die L 407 (Ratten – Rettenegg – Feistritzwald – Feistritzsattel), die L 421 (Kilometer 2,27 bis 4,47), sowie die L 437 Hohenbrugger Straße sowie Teile der L 440 Blumauerstraße nicht befahrbar. Im Bereich Thörl (Bruck-Mürzzuschlag) ist die B 20, im Bezirk Weiz die L 409 Feistritzklammstraße, gesperrt. Aktualisierte Infos zu Straßensperren bietet der Öamtc.

Wälder meiden und Unterstützung aus dem Katastrophenfonds nutzen

Auch wenn sich das Wetter nun beruhigt, appellieren die Behörden an die Bevölkerung, Wälder aufgrund von instabilen Bäumen und aufgeweichten Böden weiterhin zu meiden. Besonders betroffen sind Gebiete, die in den letzten Tagen heftigen Windböen ausgesetzt waren. Die Landesregierung sicherte den betroffenen Steirern Unterstützung aus dem Katastrophenfonds zu. Geschädigte können finanzielle Hilfen beantragen, um Schäden an Gebäuden, landwirtschaftlichen Flächen und Viehbetrieben auszugleichen. Die Beantragung erfolgt über die Wohnsitzgemeinde oder online.