Fluten fordern sechstes Todesopfer in Niederösterreich

Sechs Personen kamen bisher aufgrund des Unwetters in Niederösterreich ums Leben.

Veröffentlicht am 17. September 2024, 16:22 / ©Montage: 5 Minuten/Canva

„Die Zahl der Todesopfer ist auf sechs gestiegen“, das bestätigt Polizeipressesprecher Johann Baumschlager im Gespräch mit 5 Minuten. Polizeipressesprecherin Manuela Weinkirn führt weiter gegenüber 5 Minuten aus: „Der Mann trieb leblos in der Donau und wurde in Marbach im Bezirk Melk geborgen. Die genauen Umstände seines Todes sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.“ Die wichtigsten Infos zum Unwetter bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier.

*Hinweis: Der Artikel wurde aktualisiert, um weiterer Information einzubeziehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2024 um 16:54 Uhr aktualisiert