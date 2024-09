Baum-Allee und Co.: Neuer Look für Klagenfurter Bahnhofstraße in Planung

Die Bahnhofstraße in Klagenfurt soll in den kommenden Jahren einer Neugestaltung unterzogen werden.

Veröffentlicht am 17. September 2024, 16:26 / ©Google Maps

Erste Eindrücke, wie die Bahnhofstraße zwischen dem Ring und dem Hauptbahnhof künftig aussehen könnte, präsentierte Straßenbaureferentin Sandra Wassermann am Dienstag gemeinsam mit Experten der Abteilung Straßenbau. Mit dem heute gefassten Beschluss könne die Fachabteilung nun mit einer ersten Detailplanung beginnen.

Bahnhofstraße soll „gänzlich neues Erscheinungsbild“ bekommen

Im Hinblick auf die neue Koralmbahn will die FPÖ-Stadträtin dem vom Bahnhof ausgehenden „Tor zur Stadt“ ein gänzlich neues Erscheinungsbild geben. So soll dem Geh- und Radverkehr deutlich mehr Platz eingeräumt werden. Dieser soll künftig vom Rand- in den Mittel-Bereich der Straße verlagert wird. Als Abgrenzung zum Straßenverkehr könnten zwei Baum-Alleen dienen. Diese würden die Straße nicht nur optisch aufwerten, sondern wären auch wirksame Schattenspender, heißt es abschließend.