Finde die Talente von morgen: 70 Plätze beim Lehrlingscasting in Klagenfurt

Es stehen nur 70 Plätze zur Verfügung, und das Prinzip „First come – first served“ gilt.

17. September 2024

Am 25. November 2024 haben Unternehmen in Klagenfurt die einzigartige Möglichkeit, sich beim ersten Lehrlingscasting der Bezirksstellen Klagenfurt-Stadt und -Land in der Messehalle 2 zu präsentieren. Zwischen 8 und 15 Uhr treffen Betriebe auf motivierte Schüler, die gezielt nach Ausbildungsplätzen suchen.

Anmeldung ab heute!

Ab heute kann man sich für das Event anmelden. Es stehen nur 70 Plätze zur Verfügung, und das Prinzip „First come – first served“ gilt. Bereits 600 Jugendliche haben ihre Teilnahme bestätigt, darunter Schüler der 8. und 9. Schulstufe sowie von PTS-, AHS- und BHS-Schulen.

So funktioniert das Lehrlingscasting für Unternehmen:

Dein Firmenprofil und deine Lehrberufe sind für die Jugendlichen sichtbar, die sich daraufhin zu Bewerbungsgesprächen anmelden können.

Sobald ein Termin gebucht ist, erhaltest du eine E-Mail mit den Schüler und Lebensläufen.

Vor Ort erwartet dich ein fester Platz sowie ein detaillierter Ablaufplan. Für jedes Bewerbungsgespräch sind 15 Minuten eingeplant.

Pro Stunde kannst du 3-4 Gespräche führen und so optimal viele Talente kennenlernen.

