Rapid und Co. setzen Zeichen für Hochwasseropfer

Als Reaktion auf die verheerenden Hochwasserschäden haben Rapid und weitere österreichische Sportvereine umfangreiche Hilfsaktionen ins Leben gerufen. Der SK Rapid Wien hat unter dem Motto „Gemeinsam. Helfen. Spenden“ eine Spendenkampagne für die Initiative „Österreich hilft Österreich – Hochwasserkatastrophe“ gestartet. Fans können bis zum 27. September über www.rapidshop.at spenden. Darüber hinaus werden nach dem Derby am Sonntag drei getragene Trikots versteigert, deren Erlös den Opfern der Hochwasserkatastrophe zugutekommt.

Einnahmen der Spieltagstombola fließen in die Hochwasserhilfe

Beim kommenden Heimspiel gegen die Austria werden im Business Club Spendenboxen aufgestellt, und die Einnahmen aus der traditionellen Spieltagstombola fließen ebenfalls in die Hochwasserhilfe. Außerdem können Besucher im Allianz Stadion ihren Becherpfand von 2,50 Euro spenden.

Freikarten für Einsatzkräfte

Rapid zeigt auch Unterstützung für die Helfer vor Ort, indem alle Mitglieder der niederösterreichischen Freiwilligen Feuerwehr Gratistickets für das Heimspiel am 28. September gegen den LASK erhalten. Die Wiener Austria lädt alle Mitglieder von Feuerwehren und Rettungsdiensten zu einem kostenlosen Besuch des Heimspiels am 5. Oktober gegen den GAK ein. Auch in der österreichischen Eishockeyszene zeigen sich die Vereine solidarisch: Die Black Wings Linz bieten beim Heimauftakt gegen den KAC am 24. September rund 500 Freikarten für Mitarbeiter und freiwillige Helfer der Blaulicht-Organisationen sowie des Bundesheers an.