Erdbeben in der Steiermark: Hast du es auch gespürt?

Das Erdbeben der Magnitude 3,0, das am 17. September 2024 nördlich von Altaussee stattfand, wurde deutlich von der Bevölkerung wahrgenommen. Schäden an Gebäuden wurden nicht gemeldet.

Das Erdbeben der Magnitude 3,0, das am 17. September 2024 nördlich von Altaussee stattfand, wurde deutlich von der Bevölkerung wahrgenommen. Schäden an Gebäuden wurden nicht gemeldet.

Am Dienstag, den 17. September 2024, erlebte die Steiermark ein Erdbeben der Stärke 3,0, das um 16.36 Uhr nördlich von Altaussee registriert wurde. Dieses Erdbeben wurde von den Bewohnern der Region klar wahrgenommen. Laut GeoSphere Austria wurden jedoch keine nennenswerten Schäden an Gebäuden gemeldet.

Keine Schäden zu erwarten

Erdbeben mit einer Magnitude von 3,0 sind in der Regel nicht stark genug, um signifikante Schäden an Gebäuden zu verursachen. Die Erschütterungen wurden als moderat beschrieben, was bedeutet, dass die Gebäude der Region stabil geblieben sind und keine strukturellen Beeinträchtigungen aufgetreten sind. Sollten Sie das Erdbeben gespürt haben, wird empfohlen, das Wahrnehmungsformular auf der GeoSphere-Website oder in der QuakeWatch Austria-App auszufüllen.