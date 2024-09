Diskussion um Mehrwertsteuer-Aussetzung auf Feuerwehr-Geräte entbrannt

Veröffentlicht am 17. September 2024, 17:52 / ©5 Minuten

„Die Bundesregierung muss Ländern und Gemeinden die Mehrwertsteuer, welche beim Kauf von KAT-Einsatzgeräten und zum Ausbau der Hochwasserschutzmaßnahmen anfällt, rückerstatten. Damit werden diese entlastet und können in weiterer Folge auch weitere, unbestritten notwendige Geräteankäufe und Katastrophenschutzmaßnahmen finanzieren“, argumentiert Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Dienstag. Er will dieser Forderung auch mittels Antrag bei der Landeshauptleutekonferenz Nachdruck verleihen.

©LPD Kärnten/Erich Varh Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ)

Landesrat will Brief an Bund verfassen

Zusätzlich werde Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) sich brieflich an die Regierung wenden, um den Mehrwertsteuer-Erlass zu erwirken. „Das Land Kärnten investiert im Jahr 2024 rund 52 Millionen Euro im Bereich Hochwasserschutz. Alleine hiervon gingen rund 8,6 Millionen Euro an das Finanzministerium. Unser Vorschlag ist hier ganz konkret, dass Gemeinden bzw. Ländern sowie den Einsatzorganisationen bei Anschaffungen für den Katastrophenschutz und der Sicherheitsinfrastruktur der Umsatzsteueranteil als zweckgebundener Zuschuss refundiert wird.“ Dieser Vorstoß sei, so Fellner, leicht und rasch umsetzbar.

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Landesrat Daniel Fellner (SPÖ)

ÖVP kontert

Gabriel Obernosterer (ÖVP), Budgetsprecher des Nationalrats, fordert Kaiser und Fellner in der Folge dazu auf, diese Diskussion ehrlich zu führen. „Der Landeshauptmann sollte eine so schwere Katastrophe nicht dazu nutzen, politisches Kleingeld zu machen. Der Bund hat sich längst intensiv mit den Herausforderungen im Katastrophenschutz auseinandergesetzt. Allerdings erlauben die EU-Richtlinien zur Mehrwertsteuer eine derartige Ausnahme nicht.“

20 Millionen Euro als Mehrwertsteuerabgeltung bereitgestellt

Um den betroffenen Regionen dennoch rasch und effektiv zu helfen, habe die Bundesregierung bereits vor der Sommerpause den Katastrophenfonds von 95 auf 140 Millionen Euro aufgestockt. „Zusätzlich wurden rund 20 Millionen Euro als Mehrwertsteuerabgeltung bereitgestellt – alles in enger Abstimmung mit dem Bundesfeuerwehrverband, wo auch Kärnten mit dem Vizepräsidenten vertreten ist“, verdeutlicht Obernosterer. „Die Forderungen von Landeshauptmann Kaiser und Landesrat Fellner scheinen wohl eher dem laufenden Wahlkampf als einer ernsthaften Lösungsorientierung geschuldet zu sein.“