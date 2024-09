Noch im Herbst: Zwei Neueröffnung in den CityArkaden geplant

Neues Leben zieht in den CityArkaden in Klagenfurt ein.

Veröffentlicht am 17. September 2024, 18:27 / ©5min.at

Wie bereits in „City Arkaden: Neues Leben zieht in alte Gerry-Weber-Fläche“ berichtet, zieht der RITUALS-Store um. Ab Donnerstag ist die Filiale auf einem größeren Standort im Erdgeschoss des Klagenfurter Einkaufszentrums zu finden. Auch PANDORA folgt diesem Beispiel und wird noch im Herbst auf einer vergrößerten Fläche im Erdgeschoss eröffnen. „Der bestehende Shop bleibt bis zur Neueröffnung aber wie gewohnt für die Besucher geöffnet“, erklärt Center Manager Ernst Hofbauer. Ebenfalls im Herbst folgen dann noch zwei Neueröffnungen, über die Hofbauer aktuell aber noch nicht mehr verraten will. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!