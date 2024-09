Nachfolger gefunden: Neues Kapitel für Grazer Traditionsgeschäft

Das Traditionsunternehmen „Leder H. Schuster“ ist seit 1898 ein fester Anlaufpunkt in der Grazer Innenstadt. Mitte Juni stand die Schließung des Geschäfts aufgrund gesundheitlicher Gründe kurz bevor, wie 5 Minuten berichtete: Eine Ära geht zu Ende: Grazer Traditionsbetrieb schließt. Dann folgte die Wende: „Leder H. Schuster“ schließt nun doch nicht seine Pforten. Jetzt gibt es die erfreuliche Neuigkeit: Das Traditionsgeschäft hat einen Nachfolger!

Ein Traditionsgeschäft bleibt erhalten

Nach über einem Jahrhundert in der Grazer Innenstadt wurde ein Nachfolger für das Ledergeschäft „Leder H. Schuster“ gefunden. Hermann Heinz Schuster, der das Geschäft seit 1994 führte, suchte lange vergeblich nach einem neuen Betreiber. Nun übernehmen Alberto Garber und Suzana Schiefer die Firma und führen sie weiter – allerdings nicht am ursprünglichen Standort.

Neuer Standort für alte Werte

Das Geschäftslokal in der Schmiedgasse muss umfangreich saniert werden, weshalb der Betrieb vorerst in die Münzgrabenstraße verlegt wurde. Hier wird das restliche Material weiterverkauft, während das alte Geschäft in der Schmiedgasse auf seine Renovierung wartet. Laut Garber sei das Haus in einem schlechten Zustand und müsse grundsaniert werden, bevor es wieder genutzt werden könne.

Vom Kunden zum Nachfolger

Alberto Garber, der selbst lange Zeit Kunde bei Leder H. Schuster war, erklärte, dass er das Material aus dem alten Geschäft weiterverkaufen und verwerten werde. Neben Tapezierarbeiten und Raumausstattung will er auch Privatpersonen die Möglichkeit bieten, Lederprodukte zu kaufen. Das übriggebliebene Material hat einen Verkaufswert von etwa 50.000 Euro.

Zukunftspläne für den neuen Standort

Obwohl der neue Standort in der Münzgrabenstraße bereits eröffnet ist, stehen weitere Pläne im Raum. Garber plant, das Ledergeschäft entweder in sein bestehendes Einrichtungshaus zu integrieren oder ein angrenzendes Geschäftslokal zu mieten. Die Neueröffnung ist für Anfang nächsten Jahres geplant. Ob das Geschäft nach der Sanierung in die Schmiedgasse zurückkehrt, bleibt offen und hängt von den Mietbedingungen ab, wie Garber gegenüber der „Krone“ erklärt.