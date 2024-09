Regenrekorde in Österreich: Extremniederschläge übertreffen Höchstwerte

In den letzten fünf Tagen wurden an mehreren Wetterstationen extreme Niederschläge gemessen, darunter 418 Millimeter in Lilienfeld/Tarschberg.

Der anhaltende Regen in den letzten Tagen hat in vielen Regionen Österreichs Rekordwerte erreicht. An rund 150 der insgesamt 280 Wetterstationen der Geosphere Austria wurde mehr als 100 Millimeter Regen gemessen, an etwa 60 Stationen waren es über 200 Millimeter und an 12 Stationen sogar zwischen 300 und knapp über 400 Millimeter. „Damit entsprachen die Regenmengen den vorhergesagten Mengen. Die Prognose vor dem Ereignis war: verbreitet 100 bis 200 Millimeter, regional 300 bis 400 Millimeter“, so die Meteorologen weiter.