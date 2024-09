Kurios: Wiener hatte noch Reichsmark auf seinem Sparbuch

Kann ein Sparbuch ablaufen bzw. verjähren? Tatsächlich ist das möglich, einen solchen Fall hatte auch ein Österreicher, der sich daraufhin an den „Verein für Konsumenteninformation“ (VKI) gewandt hat. Theoretisch müssen Banken das Geld nicht zurückzahlen, wenn es auf dem betroffenen Sparbuch seit mehr als 30 Jahren keine Bewegung in Form von Ein- oder Auszahlungen bzw. dem Gutschreiben von Zinsen gegeben hat. In genanntem Fall – wir haben berichtet – dürfte das auch genau so gewesen sein, die Hintergründe sind aber unklar.

„Nicht häufig, aber immer wieder Mal“

Konsumentenschützerin Manuela Robinson vom VKI hat daraufhin im Gespräch mit 5 Minuten verraten, dass sie solche Fälle „nicht häufig, aber immer wieder Mal“ hätten. Sie meinte ebenfalls, dass sie die Erfahrung habe, Banken würden sich eher querstellen bei dem Thema. Sie relativiert allerdings auch: „Die, bei denen das Geld auch nach der Frist noch ausbezahlt wird, kommen ja gar nicht erst zu uns.“ Mehr dazu hier: Sparbuch abgelaufen: Was passiert jetzt mit meinem Geld?

Wie kann ich verhindern, dass mein Sparbuch abläuft? Durch regelmäßige Einzahlungen

Durch regelmäßige Auszahlungen

Durch regelmäßige Zinsgutschreibungen Macht man einen der Punkte, beginnt die Verjährungszeit von vorne zu laufen und man hat wieder 30 Jahre Zeit.

Verjährung wird bei Sparbüchern „im Regelfall“ nicht geltend gemacht

Auch Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Wirtschaftskammer-Bundessparte Bank und Versicherung, meint gegenüber 5 Minuten, dass Banken „seit jeher bestrebt sind, bei verschollen geglaubten Spareinlagen ihre Kunden und deren Erben so gut wie möglich zu unterstützen“. Im Regelfall werde auch die Verjährung nicht geltend gemacht, sondern das Geld auch nach mehr als 30 Jahren noch ausbezahlt. Man solle sich aber auf jeden Fall, sobald man merkt, dass das Sparbuch verjährt sein könnte, an die jeweilige Bank wenden.

„Raiffeisen Wien“ und „Erste Bank“ zahlen verjährte Sparbücher unter diesen Bedingungen aus

Die Aussagen Rudorfers bestätigen nun auch die Wiener „Erste Bank“ und die „Raiffeisen Wien“ gegenüber 5 Minuten. Sei das abgelaufene Sparbuch der „Raiffeisen Wien“ zugeordnet, würde man den Betrag auch auszahlen. Ähnlich liest sich das auch von der „Erste Bank“, die das Geld an den Kunden per Schließungstag auszahlen würde, sofern ein allfällig vorhandenes Losungswort genannt werden könne.

Verjährtes Sparbuch hatte noch Reichsmark drauf

An einen konkreten Fall könne man sich bei der „Raiffeisen Wien“ erinnern, wo man das Geld nicht mehr zurückzahlen konnte: „Einmal wurde ein Sparbuch mit Wertguthaben in Reichsmark vorgelegt. Aufgrund des Gesetzes zur Währungsumstellung von 1948 hatte dieses Sparbuch nur noch einen historischen Wert.“

Sparbücher „häufig gut versteckt oder vergessen“

Wie die Banken erklären, würden verjährte Sparbücher „ab und an“ vorgelegt werden. Sie seien „häufig gut versteckt oder vergessen“ gewesen und hätten meist auch nur kleinere Beträge drauf“, so die beiden Banken gegenüber 5 Minuten abschließend.