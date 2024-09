Um Dammbruch zu vermeiden: Wiener Feuerwehr im Krisengebiet im Einsatz

Veröffentlicht am 17. September 2024, 19:12 / ©Stadt Wien | Feuerwehr

Überflutete Bereiche im Bezirk Bruck/Leitha müssen ausgepumpt werden. Der Landesführungsstab Niederösterreich hat die Berufsfeuerwehr Wien Dienstagnachmittag um Unterstützung ersucht. Ein Kommandofahrzeug, drei Hilfeleistungs-Löschfahrzeuge und ein Großtank-Löschfahrzeug sowie eine Sonderpumpe mit 25 Wiener Feuerwehrleuten sind auf dem Weg in das Krisengebiet. Sie sollen helfen, einen Dammbruch zu vermeiden. Der Einsatz ist vorerst für 24 Stunden angefordert.

„Für Wien ist es selbstverständlich, Nachbarinnen und Nachbarn zu helfen“

„Für Wien ist es selbstverständlich, in schwierigen Situationen den niederösterreichischen Nachbarinnen und Nachbarn zu helfen. Ich hoffe für die betroffenen Personen, dass es mit den gemeinsamen Anstrengungen gelingen wird, auch diese Gefahr zu bannen“, sagt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

©Stadt Wien | Feuerwehr Die 10 Tonnen schwere Großpumpe der Berufsfeuerwehr Wien mit einer Förderleistung von 50.000 l/min leistet entscheidende Hilfe im Kampf gegen die Überschwemmungen. ©Stadt Wien | Feuerwehr Feuerwehrleute aus Wien unterstützen die niederösterreichischen Kollegen im Krisengebiet, um die Folgen des Hochwassers zu bewältigen.

Berufsfeuerwehr Wien hat die Lage unter Kontrolle

In Wien hat sich die Hochwassersituation weitgehend beruhigt, die Berufsfeuerwehr Wien hat die Lage unter Kontrolle. Durch das vorausschauende und professionelle Krisenmanagement in der Stadt sind wir in der Lage, freie Kräfte zur Unterstützung zu entsenden, erklärt Branddirektor Mario Rauch, Leiter der Berufsfeuerwehr Wien.

Bereits gestern trafen Wiener Florianis in Niederösterreich ein

Die Berufsfeuerwehr Wien entsendete bereits gestern, Montagabend, ein Kontingent in den Raum Tulln. Unter den gestern bereitgestellten Geräten befindet sich auch eine 10 Tonnen schwere Großpumpe mit einer maximalen Förderleistung von 50.000 l/min, die nach wie vor im Einsatz ist.