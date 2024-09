Zwei Mondphänomene in einer Nacht

Veröffentlicht am 17. September 2024, 19:43 / ©pixapay.com: Klaus Stebani auf Pixabay

Beinahe der größte Vollmond des Jahres – und damit ein Supermond – ist in der Nacht vom 17. auf den 18. September 2024 in Österreich zu sehen. Konkret ist der Mond heute nur knapp 357.500 Kilometer von der Erde entfernt. Näher kommt er uns nur noch in der nächsten Vollmondnacht im Oktober! Dann beträgt Abstand zur Erde nur mehr 357.175 Kilometer.

Nicht das einzige Highlight heute Nacht

Vom zweiten Phänomen werden allerdings nur Nachtschwärmer bzw. Frühaufsteher etwas haben! Denn in den frühen Morgenstunden des 18. Septembers beginnt laut timeanddate.de eine partielle Mondfinsternis. Sprich: Der Erdschatten bedeckt einen kleinen Teil der sichtbaren Mondoberfläche. Am besten zu sehen ist die Finsternis voraussichtlich zwischen 4.15 und 5.15 Uhr früh. Wirklich verdeckt wird aber kaum ein Zehntel des Mondes sein. Zu viel solltet ihr euch also nicht erwarten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2024 um 19:48 Uhr aktualisiert