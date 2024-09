Grazer Feuerwehr trauert um verstorbenen Kollegen Heli

Veröffentlicht am 17. September 2024, 19:46 / ©Dhivakaran S/Pexels

Die Berufsfeuerwehr Graz hat auf Facebook die traurige Nachricht verkündet, dass Brandmeister Heli im Alter von nur 48 Jahren verstorben ist. Dieser Verlust ist für die gesamte Feuerwehrgemeinschaft ein schwerer Schlag. Die Kollegen und Kolleginnen nehmen Abschied von einem herausragenden Feuerwehrmann, der durch sein Engagement und seine Menschlichkeit bestach.

Ein unerwarteter Abschied

In einem emotionalen Post drückte die Feuerwehr ihre tiefe Trauer aus und betonte, wie sehr Heli vermisst werden wird. Er war nicht nur ein unverzichtbarer Teil des Teams, sondern auch ein Freund und Kollege, dessen Fehlen eine spürbare Lücke hinterlässt. Die Feuerwehr dankte Heli für die gemeinsam verbrachte Zeit und sprach der Familie ihr tief empfundenes Mitgefühl aus.

Gemeinsam in der Trauer

Die Feuerwehrkollegen haben sich in Gedanken verbunden und trauern um Heli, dessen Tod sie zutiefst betroffen macht. Die gemeinsame Zeit mit ihm wird in Erinnerung bleiben, und seine Arbeit wird von allen geschätzt, die ihn gekannt haben. Die Feuerwehr bedankt sich bei allen, die in dieser schweren Zeit Unterstützung bieten.

