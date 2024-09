Licht aus: Diskussionsveranstaltung brachte konstruktive Impulse

Dass Sicherheit und weniger Beleuchtung kein Widerspruch sind, bestätigt Alfred Wolligger, Leiter des städtischen Wirtschaftshofes: „Wir bringen das Licht dorthin, wo es hin muss, nicht in den Nachthimmel.“ Mit bedarfsabhängiger Beleuchtung in St. Niklas und Bogenfeld beweise man dies. „Natürlich können wir 10.000 Lichtpunkte nicht von heute auf morgen ändern, aber wir arbeiten zügig daran“, versicherte Wolligger. Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler kündigte zudem an, dass bei der Ausschreibung für die neue Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt auch großes Augenmerk auf entsprechend umweltschonende Lichtmittel gelegt werde.

Viele Impulse und Initiativen

Innovative LED-Mittel würden sogar die Farbe des Lichtes steuern: „Im Sommer stört rötliches Licht die Insekten am wenigsten, im Winter kann es weiß sein“, erklärte Thomas Maurer von der Abteilung Tiefbau. Auch Stadtgrün-Vertreterin Carmen Dietinger überzeugte die interessierten Besucher von den positiven Auswirkungen des Lichtsmog-Verzichts auf die Biodiversität. Grundsätzlich, war man sich einig, können nicht nur Unternehmen und die Stadt unnötige Lichtquellen vermeiden, sondern auch private. Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) und Stadtrat Harald Sobe (SPÖ) freuten sich jedenfalls über die vielen Impulse und Initiativen.