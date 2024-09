Zugunglück in Sattendorf: Kärntner Feuerwehren im Einsatz

Am Dienstagabend ertönte die Sirenen rund um die Gemeinde Treffen am Ossiacher See. Gegenüber 5 Minuten bestätigt Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach, dass es nahe dem Bahnhof in Sattendorf ein Zugunglück gegeben hat. Sieben Freiwillige Feuerwehren aus den Bezirken Villach-Land, Villach und Feldkirchen sind bereits vor Ort. Ebenso Polizei und Rettungskräfte. Laut Bezirksfeuerwehrkommandant Libert Pekoll sind ein Güter- und ein Personenzug miteinander kollidiert. Der Lokführer des Personenzuges wurde eingeklemmt.

©5 Minuten | Der Einsatz nach einem Zugunfall in Sattendorf läuft auf Hochtouren. ©5 Minuten | Der Einsatz nach einem Zugunfall in Sattendorf läuft auf Hochtouren.

150 Einsatzkräfte vor Ort

Daniel Klammer, Kommandant-Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr Bodensdorf, war unter den ersten Einsatzkräften. „Bereits in der Einsatzmeldung hieß es, dass ein Personenzug und ein Güterzug miteinander kollidiert sind“, erklärt er im Gespräch mit 5 Minuten. Die Lage ist derzeit noch unübersichtlich, wie viele Verletzte es gibt, ist noch unklar. Neben den beiden Lokführern sind nämlich auch mehrere Passagiere zum Unfallzeitpunkt an Bord gewesen. Die Zugstrecke wurde vorübergehend gesperrt. Die Bergearbeiten laufen auf Hochtouren. Vor Ort sind rund 150 Einsatzkräfte. Der Unfallhergang ist momentan noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

©5 Minuten Am Foto: Daniel Klammer, Kommandant-Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr Bodensdorf

Unfall sorgt für Zugausfälle zwischen Villach und Feldkirchen

Aufgrund des Einsatzes ist derzeit die Ossiacher See Straße in Sattendorf gesperrt. Zudem sind aufgrund des Unfalles zwischen St. Ruprecht und Ossiach-Bodensdorf aktuell keine Zugfahrten möglich, informiert die ÖBB am Dienstagabend. Ein Schienenersatzverkehr wird zwischen dem Villacher Hauptbahnhof und Feldkirchen eingerichtet. Bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit sollte eingeplant werden.

©5 Minuten Polizei, Rettung und Feuerwehr sind vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2024 um 21:14 Uhr aktualisiert