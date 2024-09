Eingeschränkter Bahnbetrieb auf der Weststrecke ab morgen

Veröffentlicht am 17. September 2024, 21:38 / ©ÖBB

Nach den verheerenden Unwettern beginnen die ÖBB am Mittwoch, dem 18. September 2024, mit der schrittweisen Wiederherstellung des Bahnverkehrs. Die Weststrecke zwischen Wien und Salzburg, die stark durch Hochwasser und Murenabgänge beschädigt wurde, kann ab morgen wieder eingleisig befahren werden. Pro Stunde wird ein Railjet vom Hauptbahnhof Wien und ein WESTbahn-Zug vom Westbahnhof fahren.

Nahverkehr auf der Weststrecke startet wieder – Schienenersatzverkehr für S-Bahn und mögliche Verspätungen

Auch der Nahverkehr auf der Weststrecke wird mit REX-Zügen wieder aufgenommen, wobei die S-Bahn-Verbindungen durch einen reduzierten Schienenersatzverkehr ersetzt werden. Der Nahverkehr zwischen Amstetten und St. Valentin läuft ebenfalls wieder. Passagiere müssen jedoch mit möglichen Verspätungen rechnen, da die vollständige Wiederherstellung noch in Arbeit ist.

Hochwasser-Schäden: Aufzüge an betroffenen Bahnhöfen außer Betrieb

Auf den von Hochwasser betroffenen Bahnhöfen sind derzeit keine Aufzüge in Betrieb, was die Barrierefreiheit beeinträchtigt. Die ÖBB arbeiten weiterhin an der Beseitigung der Schäden, und die vollständige Wiederherstellung der Weststrecke wird erst nach einer umfassenden Schadensprüfung möglich sein.

Ostbahn, Pannoniabahn und weitere Strecken nehmen Betrieb wieder auf – Nordbahn weiterhin gefährdet

Neben der Weststrecke wird auch die Ostbahn ab morgen wieder für den Fern- und Nahverkehr zwischen Wien und Budapest freigegeben. Die Pannoniabahn, Mattersburgerbahn, Franz-Josefs-Bahn und weitere Strecken nehmen ihren Betrieb wieder auf. Die Nordbahn von Angern bis Bernhardsthal könnte aufgrund von Hochwasser in Tschechien weiterhin gefährdet sein.