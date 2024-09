Zugunfall in Sattendorf: „Es war einfach schlimm“

Sieben Freiwillige Feuerwehren aus den Bezirken Villach, Villach-Land und Feldkirchen sowie Rettungskräfte und die Polizei wurden am Dienstagabend in die Ortschaft Sattendorf in der Gemeinde Treffen am Ossiacher See alarmiert. Dort sind aus bislang unbekannter Ursache ein Güter- und ein Personenzug miteinander kollidiert. Der Einsatz läuft aktuell noch auf Hochtouren. Mehr dazu unter: „Zugunglück in Sattendorf: Kärntner Feuerwehren im Einsatz„.

Kärnten: Unfall in Sattendorf hautnah miterlebt

Eine Anwohnerin hat den Unfall aus nächster Nähe miterlebt. „Ich hörte den Güterzug noch hupen, im nächsten Moment folgte schon ein Knall“, berichtet sie gegenüber 5 Minuten. Danach sei sie so schnell wie möglich nach draußen gelaufen. „Dort habe ich gesehen, was passiert ist. Es war einfach schlimm.“

©5 Minuten | Zwei Züge sind in Sattendorf miteinander kollidiert. ©5 Minuten | Die Einsatzkräfte sind aktuell noch vor Ort.

Lokführer bei Zugunglück eingeklemmt

Der Lokführer des Güterzugs habe bereits versucht, seinen Kollegen zu befreien, so die Sattendorferin weiter. Dieser wurde in der Zugführerkabine des Personenzugs eingeklemmt und konnte in der Zwischenzeit von den Einsatzkräften befreit werden. Wie viele Verletzte es genau gibt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Neben den beiden Lokführern sollen nämlich auch zwei Passagiere zum Unfallzeitpunkt an Bord gewesen sein. Laufende Updates zum Zugunfall in Kärnten hier: Zugunglück in Sattendorf: Kärntner Feuerwehren im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2024 um 22:07 Uhr aktualisiert